Este miércoles comenzó el juicio por el caso ERE, un saqueo que sienta en el banquillo a 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, con los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán incluidos. Los críticos, que subrayan que las acusaciones son PP y Manos Limpias, sostienen que se trata de un “juicio político” para perjudicar al PSOE. En su informativo del mediodía, Canal Sur empleó este mismo calificativo para referirse al proceso en uno de sus rótulos, ‘detalle’ que no pasó inadvertido para los espectadores de la cadena pública y que vía redes sociales empezó a difundirse a toda velocidad.

Bien es cierto que el resto del espacio tanto presentadores como otros rótulos se refirieron al hecho como “juicio a la llamada pieza política de los ERE”, lo que no restó impacto a ese “juicio político” por el que se entiende que Chaves, Griñán y compañía estarían en el banquillo por sus ideas y no por sus hechos.

Fue la noticia de apertura, señalando que los procesados se enfrentan a peticiones de entre dos y diez años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita que presuntamente cometieron al crear o mantener un “procedimiento específico” por el que entre 2001 y 2011 se repartieron 854 millones de euros en ayudas públicas sociolaborales de forma “arbitraria” y “sin control”.

Este procedimiento permitió que parte de las ayudas (la Fiscalía cifra el fraude en 741,59 millones) acabara en manos de “entidades y personas que no reunían los criterios” y “en cuantía improcedente”.