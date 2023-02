La diputada del Partido Popular en el Congreso y ex presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, número 3 con Pablo Casado, ha anunciado este jueves que ha sido diagnosticada de un cáncer de mama y ha destacado que se encuentra «tranquila y fuerte».

«Me han diagnosticado un cáncer de mama que me va a obligar a reducir durante un tiempo mi actividad política y parlamentaria, mientras me someto al tratamiento adecuado», ha indicado Beltrán en un mensaje en redes sociales.

Unas palabras que han recibido numerosos mensajes de apoyo, entre ellos del vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons; el presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, o la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas. También del presidente del PPN, Javier García; el portavoz de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, o el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, han querido transmitirle su apoyo para esta etapa de su vida.

«Estoy tranquila y fuerte. Toca luchar, pero a eso estoy acostumbrada», ha querido resaltar Ana Beltrán en su mensaje en redes sociales.

