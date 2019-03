Almeida habla de una “extraña casualidad” en la candidatura única de Begoña Villacís

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho mención este miércoles a la "extraña casualidad" de que la portavoz de Cs en el Consistorio, Begoña Villacís, sea la única candidata de la formación 'naranja' a las primarias, tras el "pufo" de las primarias en Castilla y León.

“No debemos olvidar la extraña casualidad de que con Begoña Villacís se presentan dos candidatos, registran su candidatura y sorpresivamente deciden abandonar el proceso. Cuanto menos resulta extraño”, ha lanzado tras un acto en el centro cultural Galileo.

Fuentes del partido explicaron entonces a Europa Press que las otras dos precandidaturas que se contabilizaron junto con la de Villacís quedaron retiradas aunque no concretaron los motivos.

Almeida, “visto el pufo de Cs en Castilla y León, que todo apunta a que estaba avalado por el aparato“, ha indicado que “no hay dudas de que Silvia Clemente era la candidata oficialista, y que se esforzaron porque fuera candidata”. “No descarto que los que se presentaron en Madrid piensen que haya podido haber fraude dado el apoyo de Cs a Aguado y Villacís“, ha expresado.

Sobre el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha apuntado que en este caso “sí que hubo un proceso de primarias, pero visto el ejemplo en Castilla y León no es aventurado decir que hay un manto de sospecha sobre la limpieza de primarias en Cs”.

“Ya sabemos que Cs es muy capaz de predicar una cosa, y hacer otra. ¿Por qué no iba a suceder esto en una de sus banderas que es la democracia interna?. No es un partido de fiar, va en función de donde sopla el viento, en función de sus intereses particulares. No tiene una conducta predeterminada”, ha concluido.