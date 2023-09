Alberto Núñez Feijóo ha clausurado el acto Por la igualdad de los españoles este domingo en Santiago de Compostela y ha renunciado de forma tajante a ceder a los chantajes del independentismo catalán.»Vamos a defender la igualdad de los españoles ante cualquiera, aunque nos digan que no, aunque nos cueste la presidencia», ha afirmado.

El presidente del PP y candidato a la investidura ha acusado a Sánchez de haberse beneficiado personalmente de conceder los indultos, eliminar el delito de sedición, modificar el de malversación y promover una campaña de imagen a Bildu y Otegi. Y ha asegurado que ahora Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia decidirá la presidencia de España, también por la conveniencia del candidato socialista.

En esa misma línea, el candidato popular ha reivindicado su derecho a presentarse al debate de investidura, catalogado como una «pérdida de tiempo» por dirigentes del PSOE y Sumar. En este sentido, ha asegurado que «les molesta que vayamos a la investidura después de que ganamos las elecciones porque no estamos sometidos a ningún chantaje, les molesta que demos voz a todos los españoles mientras ellos sólo escuchan a los que no quieren ser españoles.

De socialista a elitista

Feijóo también ha denunciado la estrategia censora del PSOE y sus aliados, que «quisieron silenciar a ocho millones de españoles que votaron el PP, arrinconan a quien no les da la razón y expulsan a sus militantes y dirigentes, les expulsan de un partido socialista que ahora es elitista».

Además, ha promovido un estilo de política menos ofensiva alejada de la «degradación moral y política» qué ha provocado la izquierda y ha querido lanzar un mensaje de «estabilidad y de victoria sin molestar».»No me he ido a Madrid a insultar a Sánchez, me he ido a Madrid a hacer el debate de investidura», ha añadido.

Libertad

El Presidente del Partido Popular ha hecho de su discurso un grito a la libertad, en concreto a «la libertad de un presidente que no esté intervenido por media docena de diputados, a la libertad de los millones de votantes españoles que han colocado al PP como primer partido y a la libertad de expresión». Y ha aprovechado para recordar el acto convocado por su partido en contra la amnistía. «Invitamos a todos los que quieran ir a Madrid, lo que está pasando en España es mucho más que un acto de partido, va más allá de las siglas».

Feijóo se ha mostrado «satisfecho» con lo conseguido por su partido hasta el momento y ha asegurado que «no decidimos el futuro de España pero construiremos el futuro de España es mucho más importante».