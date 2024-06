Agentes de la UCO recaban los correos del ‘caso Begoña’ en Red.es por orden de la Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea ha enviado este miércoles a varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de Red.es para recabar los correos del caso Begoña Gómez, hecho que se ha producido después de que el organismo internacional decidiese entrar en la causa abierta contra la mujer de Pedro Sánchez. Los fiscales europeos investigan las adjudicaciones realizadas a empresas del socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés, por la empresa pública Red.es tras la carta de recomendación remitida por la imputada.

Esta es la segunda intervención de agentes de la UCO en la empresa Red.es en una semana a instancias de la Fiscalía Europea. En esta ocasión, los agentes han recogido los correos electrónicos cuya salvaguarda habían solicitado la semana anterior, cuando se presentaron con dos órdenes, la europea y la del magistrado Juan Carlos Peinado, titular del juzgado que mantiene imputada a Gómez. La investigación de este organismo se centra en las contrataciones públicas a las que accedió Barrabés, y es una de las dos abiertas actualmente sobre esos contratos. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga los indicios de que Begoña Gómez pudiera haber cometido delitos de tráfico de influencias como pareja del presidente en la adjudicación de contratos a su socio a través de cartas de recomendación.

Esta intervención de la UCO, que ha sido adelantada por El Mundo, ha estado supervisada por un juez de garantías. Se han recogido los expedientes 014 y 016, referentes a los contratos en los que figuraron cartas de recomendación de Begoña Gómez.

Fue el pasado 26 de abril cuando la Fiscalía Europea, cuyas siglas en inglés son EPPO, entró en materia, preguntando al juez instructor si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos. La acusación inicial se centró en la adjudicación de tres lotes pertenecientes a dos expedientes licitados por la empresa pública Red.es y otorgados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next SLU, empresa de Barrabés, y The Valley Digital Business School SL. Sin embargo, el informe de los investigadores destaca un tercer expediente también de Red.es que recayó en una UTE integrada por Innova Next SLU, sociedad del entramado del gurú de la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, y la entidad KPMG Asesores SL.