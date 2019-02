Torra lanza a sus esbirros de ultraderecha contra ERC por pedir el voto en español

La ultraderecha catalana independentista ha arremetido contra ERC por su propuesta de concurrir a las elecciones europeas con un eslogan escrito en español y con los colores de la bandera de la Segunda República española. “Para nosotros esta gente no sólo son unos traidores, sino también unos enfermos”, ha afirmado ‘Movimiento Identitario Catalán’ (MIC), el grupo ultraderechista y separatista que ha mostrado su apoyo en varias ocasiones a Quim Torra y a Carles Puigdemont.

“Teniendo presos políticos y represión, a ERC no se le ocurre otra cosa que ir a elecciones con la bandera española y con una frase en castellano. Para nosotros esta gente no sólo son unos traidores, sino también unos enfermos”, ha señalado la ultraderecha catalana independentista en su perfil de Twitter para arremeter contra la formación separatista.

Tenint presos polítics i repressió, a ERC no se li acut res més que anar a eleccions amb la bandera espanyola i amb una frase en castellà. Per nosaltres aquesta gent no només són uns traïdors, sinó també uns malalts. https://t.co/o8wqRWe2t1

