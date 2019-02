Ha criticado la "ambición desmedida" y que "pisa con todo" de la hasta la pasada semana presidenta de las Cortes y miembro del PP.

No paran de sucederse las reacciones a la entrada de Silvia Clemente a Ciudadanos. La concejal del Ayuntamiento de Salamanca Ana Suárez ha criticado la decisión “sucia” y “poco elegante” de Clemente, quien “el jueves por la mañana era del PP” y “por la tarde insultó a sus compañeros”.

En un encuentro con los medios para anunciar su decisión de dejar el partido y sus cargos si Silvia Clemente encabeza la lista de Ciudadanos, Ana Suárez ha criticado la “ambición desmedida” y que “pisa con todo” de la hasta la pasada semana presidenta de las Cortes y miembro del PP.

“Todos tenemos que decidir y recordar por qué nos metimos en esto” y “una persona como Silvia Clemente no puede representarnos”, ha continuado la concejal del Ayuntamiento de Salamanca en una rueda de prensa donde ha mostrado su apoyo a la candidatura de Francisco Igea.

Según Suárez, al frente de Ciudadanos tiene que estar alguien como Igea, con “ninguna sombra en su pasado, algo que Silvia Clemente no puede decir”. “Alguien que ha encabezado el ostracismo no nos puede decir ahora que va a evitarlo”, ha apostillado.

Por ello, ha anunciado que dejará su militancia de ser la política segoviana y exintegrante de los ‘populares’ quien se sitúa al frente de la formación naranja. “No estaría en el sitio adecuado si Silvia Clemente gana”, ha añadido.

Sobre los motivos para que la dirección nacional haya permitido la posibilidad de que concurra a las primarias alguien que “no representa el espíritu de Ciudadanos”, Ana Suárez ha señalado que confía en que esa decisión se base “en criterios limpios” pero que se han visto alterados por “una persona” que, según ella, “ha urdido” una operación con “falta de información”.

No obstante, la edil salmantina ha mostrado su convencimiento de que Silvia Clemente no ganará las primarias, porque los participantes en el proceso apostarán por “una persona que encarna los valores de Ciudadanos frente a quien gozan de “una ambición desmedida y que no tienen nada que aportar” y que pueden “producir una fractura” en el seno de la formación política.