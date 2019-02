El preso Jordi Sànchez hará tándem con Miriam Nogueras encabezando la candidatura del PDeCAT el 28A

La decisión se tomó el miércoles, antes de su declaración en el Tribunal Supremo. Ambas formaciones coinciden en que su paso por el tribunal refuerza su liderazgo político.

El ex candidato a la presidencia de la Generalitat por Junts per Catalunya y actualmente preso en Soto del Real mientras está siendo juzgado por su papel en el asedio en la sede de economía y el referéndum del 1 de octubre, Jordi Sànchez, encabezará finalmente la candidatura del PDeCAT y La Crida a las elecciones generales del 28 de abril. Sànchez, ex presidente de la Assemblea Nacional Catalana, hará tándem con la vicepresidenta del PDeCAT y actual diputada en el Congreso Miriam Nogueras, una de las pocas que repetirá en el cargo.

La decisión se tomó el miércoles, día antes que su declaración ante el Tribunal Supremo, en una reunión al más alto nivel en la que estuvieron el presidente del PDeCAT David Bonvahí, los dirigentes y diputados Miriam Nogueras y Ferran Bel y el ex presidente de la Generalitat Artur Mas. En el otro lado de la mesa, Albert Batet, Elsa Artadi y Carles Puigdemont vía telematica, representaron los intereses de La Crida que se queda con el liderazgo de la candidatura en la que está nueva formación tendrá mucho peso. Pues los tres primeros nombres de la lista, son afines a Puigdemont.

A Sánchez le acompañarán Nogueras de dos y el actual portavoz parlamentario de Junts per Catalunya en el Parlament, Eduard Pujol, como número tres. La cuarta posición de la lista por Barcelona se ha reservado para el actual portavoz del grupo en Madrid, Carles Campuzano, aunque aún no se sabe si repetirá en el cargo, ya que quedará degradado en sus funciones actuales. En los últimos comicios fue de número dos de Francesc Homs y le sustituyó cuando este fue inhabilitado.

Algunos dirigentes preferían que fuese Carles Puigdemont quién encabezará la candidatura, pese a no poder ocupar el escaño, pero esto hizo descartar la opción. Forzar al presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, a dejar salir Sánchez en pleno juicio a tomar posesión al Congreso es lo que ha decantado ambas formaciones por esta opción. Además, coinciden altos cargos del PDeCAT y La Crida, tras su declaración ante el Supremo el liderazgo político de Jordi Sánchez ha quedado “muy reforzado”.

Con su candidatura al Congreso, Sánchez tendrá que abandonar su escaño en el Parlament, dejando paso así a un nuevo diputado con todos los poderes qué a diferencia de él sí podrá asistir a los plenos y votar con normalidad, ante los siguientes pasos que prepara Quim Torra que podrían pasar por una nueva declaración unilateral de independencia. Lo mismo podrían hacer Josep Rull y Jordi Turull, también presos y juzgados en estos momentos, que de una u otra forma también formarán parte de la candidatura del 28 de abril por Lleida, Girona o Tarragona o en la de la elecciones europeas del 26 de mayo.

Los órganos de decisión de ambos partidos, tendrán que validar en los próximos días el tíquet electoral de Sánchez – Nogueras con el que quieren participar en las elecciones al Congreso de los Diputados. También la fórmula y el nombre de la candidatura con el qué lo hacen, que podría ser el de Junts per Catalunya.