El Supremo confirma que se retrasa al miércoles la declaración de Rajoy en el juicio del ‘procés’

Ese mismo día también están citados el presidente del Parlament Roger Torrent la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el ex president de Cataluña Artur Mas y el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

La razón se encuentra en la imposibilidad del tribunal de cumplir con sus planes inicialmente previstos para esta semana, en la que se esperaba haber podido sustanciar la declaración de los doce acusados de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos.

Finalmente, y tras la larga extensión que tuvo este jueves la declaración del líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, el tribunal que preside Manuel Marchena se ha visto obligado a dejar para la sesión del martes 26 los interrogatorios de los acusados que faltan, que son el presidente de Ómnium, Jordi Cuixart y el de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell. La Sala ha dictado una nueva diligencia de ordenación fijando un nuevo calendario de testigos.

Media hora por testigo

Así, las veinte primeras testificales se concentran en el miércoles y el jueves, diez testigos por día para cada uno de los cuales se han reservado 30 minutos. El primero en comparecer seguirá siendo el diputado de ERC Joan Tardá, y le seguirán el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent; y el expresidente de la Generalitat Artur Mas. Tras los políticos catalanes será el turno de Sáenz de Santamaría y el exministro Montoro.

Por la tarde, a las 16.00 horas, será el turno de Rajoy, seguido de la ex coordinadora general del PdeCAT Marta Pascal y de la ex presidenta del Parlament Nuria Gispert. Cierran el calendario del miércoles las comparecencias de los ex diputados de la CUP Eulalia Reguan y Antonio Baños.

El 28 de febrero comenzará con la testifical del lehendakari Iñigo Urkullu y le seguirán el diputado de ERC Gabriel Rufián; el ex parlamentario catalán Albano Dante-Fachín; el expresidente del Parlament Ernest Benach; y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La sesión de la tarde del jueves se ha reservado para el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido -cuya testifical se ha incluido en el trámite de cuestiones previas del juicio-; el ex portavoz de En Comú Podem Xabier Domenech; el secretario general de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta; el secretario de Asuntos Sociales y Familia, Francesc Iglesias; y el director del Catsalut, Adrià Comella.