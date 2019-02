Colau y dos eurodiputadas exigen la mediación de la Unión Europea en el proceso judicial del 1-O

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha rodeado este miércoles de las portavoces de Los Verdes y del Grupo de la Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo para denunciar frente al Tribunal Supremo la "represión" del Estado contra los líderes del 'procés'.

Se han quejado por la ausencia de los llamados observadores internacionales en el juicio y también han cuestionado la “vulneración de derechos” por defender la autodeterminación, además de pedir que se “saque de los tribunales el conflicto” y se inicie una mediación desde las instituciones europeas.

“Como alcaldesa de Barcelona, capital de Cataluña, me he expresado muchas veces denunciando que este procedimiento no debería haberse iniciado nunca, este es un conflicto político que se debería resolver con política, con diálogo, con negociación. Y como capital de Cataluña, también hemos dicho que interpelábamos a las instituciones europeas para que ayudaran a buscar una solución democrática y dialogada de este conflicto”, ha comentado Colau.

Colau ha negado que los procesados cometieran el delito de rebelión o sedición porque “afortunadamente en Cataluña no hubo violencia”. En su opinión, lo que se está haciendo es “vulnerar derechos que nos afectan a todos”. “Somos una gran mayoría tanto en Cataluña como en España los que estamos convencidos de que este conflicto solo se va a resolver con diálogo, todo el tiempo que llevamos de represión y judicialización no ha hecho más que bloquear aún más la situación”, ha añadido.

Tras subrayar que ella no es independentista, Colau ha defendido que la celebración del juicio “no es una situación de normalidad”. “Un conflicto político se debe resolver políticamente”, ha sostenido, calificando la situación como “fracaso de la política” y abogando por “sacar el conflicto de este tribunal y devolverlo a los parlamentos”.

Lamenta no seguir el juicio desde la sala

Acompañada por su teniente de alcalde, Jaume Asens, y otros dirigentes de Podemos como el líder de la corriente Anticapitalista Miguel Urbán, la regidora de Barcelona ha lamentado que no hayan podido asistir –“como autoridad institucional que soy”, ha dicho– al juicio desde la parte habilitada para invitados por el Supremo. Que sea testigo, ha comentado, no es razón para rechazarlo porque “no afecta a su testimonio”, ya que las sesiones se están difundiendo por streaming.

Al igual que las dos portavoces de grupos europarlamentarios, Colau ha apelado a “todas las instituciones”. “El diálogo”, ha expuesto, “no lo defendemos solo desde las instituciones catalanas, en España por ejemplo Unidos Podemos ha estado defendido el diálogo con absoluta coherencia, y también en las instituciones europeas. Son los tribunales europeos los que han dicho que no había base para la rebelión o la sedición, además de muchas voces políticas”.

Esta misma idea la ha defendido Gabriele Zimmer, portavoz del Grupo de la Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo. En declaraciones traducidas del alemán, esta europarlamentaria ha asegurado que los líderes catalanes están en prisión provisional “por defender derechos democráticos”. Recurriendo a uno de los argumentos de los independentistas, ha señalado que “España, como otros muchos países europeos, ha firmado la Carta Social de Naciones Unidas” y, según ella, “ahí pone que el derecho a la autodeterminación es un derecho humano”.

Su reflexión la ha completado asegurando que, por este motivo, “no entienden que por cumplir eso que han firmado haya gente encarcelada”. “Tampoco entendemos que la presidenta del Parlamento catalán”, ha añadido en referencia a Carme Forcadell, “esté encausada, porque lo único que ha hecho realmente es permitir una votación en el Parlamento catalán“.

“Me quejo de que no pueda haber observadores internacionales presentes en este proceso”, ha continuado Zimmer, quien ha indicado que muchos ciudadanos les piden que la Unión Europea asuma “el papel de mediador”, algo que tiene que hacer -“es tiempo ahora de dar ese paso”– pero “sin ponerse de lado de una parte”. Ska Keller, portavoz del Grupo de Los Verdes, también ha insistido en estas ideas para pedir que “el Gobierno vuelva a la mesa de la negociación y busque soluciones políticas”.