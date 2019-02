El presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, ha defendido este lunes que sea Pedro Sánchez el candidato a las elecciones generales del próximo 28 de abril, al tiempo que ha afirmado que "ganará claramente".

Preguntado en Cuenca por los alumnos de la Facultad de Periodismo de la UCLM sobre si se ha planteado el PSOE un candidato alternativo, el dirigente socialista de la región ha destacado que el candidato del PSOE va a ser Pedro Sánchez “y no sé si habrá alguien que quiera plantear que haya o no primarias”.

“Si escucho a los más radicales de mi partido, tendría que haberlas, aunque no sea necesario, solo por el hecho de pelearnos”, ha argumentado, para agregar que él no es de esos. “Defiendo que el candidato sea Sánchez, que no haya candidatura alternativa porque sería trasladar un mensaje absurdo a la opinión publica, cuando realmente en el PSOE hoy no se discute que el presidente del Gobierno tenga que ser secretario general del partido y al mismo tiempo candidato” ha proseguido.

Bajo su punto de vista, “en el PSOE no va a haber discusión por la candidatura y todos los huevos están puestos en esta cesta. Creo además que Sánchez va a ganar muy claramente las elecciones”.

Por otro lado, García-Page ha indicado que él no tiene “ningún reparo ni ningún problema” en hablar con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien sugirió la semana pasada que el presidente de regional no quería hablar con él.

“Cuando fui a visitar las casas de Castilla-la Mancha en Barcelona hace unas semanas avisé al Govern y ellos me querían mandar al consejero de Asuntos Exteriores, y no quise hablar con él porque estoy en España”, ha señalado García-Page.

En la misma línea, ha indicado que no renuncia a hablar con ellos y a convencerles, “en decirle a la cara lo que digo en público”. Así, ha opinado que el “problema” que tiene Cataluña es “su clase política”, y ha recordado que la democracia consiste en que “es el pueblo el que hace leyes, y lo que dijo Torra de que la voluntad del pueblo está por encima de la Ley es una absurdez”.

Preguntado sobre si tiene arreglo el conflicto catalán, García-Page ha asegurado que no lo sabe, “pero independiente no será, eso es imposible”, y ha añadido que no puede haber un referéndum porque está prohibido, “y nunca podrá haber una constitución que lo permita”.