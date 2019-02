El eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons ha cargado este lunes contra el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, al que ha tildado de "chavista" por situarse de parte del "tirano" Nicolás Maduro. "Por eso no le invitan los demócratas de Venezuela", ha advertido.

Esteban González Pons ha censurado así la negativa del jefe de la diplomacia española a tomar represalias contra Caracas por no permitir el domingo la entrada en el país de un grupo de eurodiputados del Partido Popular Europea invitados por el presidente “encargado” Juan Guaidó.

“¿Frustración o ignorancia? Borrell no sabe que una invitación oficial de @jguaido es viaje oficial. Olvida que España ha reconocido a Guaidó. Prefiere proteger a Maduro que a ciudadanos españoles, está de parte del tirano. Por eso a él no lo invitan los demócratas de Venezuela”, ha subrayado en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

En una rueda de prensa en Bruselas, Borrell ha subrayado que “naturalmente” España condena el veto a los parlamentarios ‘populares’ y ha recordado que desde su Ministerio se han hecho gestiones para tratar de “facilitar” su entrada al país, pero ha querido dejar claro que no viajaban en nombre de una institución europea, sino que se representaban “a sí mismos”.

No obstante, el eurodiputado español ha censurado que el ministro de Exteriores se crea la versión del gobierno de Maduro, “al que no reconoce”, pero no la de la Asamblea Nacional venezolana que preside Guaidó, “a quien ha reconocido” como presidente. “Esa esquizofrenia se llama hipocresía. El próximo ministro de exteriores de España será demócrata de corazón y no chavista como muestra ser Borrell”, ha apostillado.

En esta misma línea, González-Pons ha enfatizado que España no merece un ministro “que prefiere defender a Maduro que a quienes ayudan a su pueblo exhausto”. “La negociación de Gibraltar le pilló en Cuba, ¿dónde le ha pillado a Borrell la expulsión por Maduro de tres diputados españoles invitados oficiales de la Asamblea de Venezuela?”, se ha preguntado.

El eurodiputado del PP ha defendido que la delegación que viajó a Caracas iba invitada por la Asamblea Nacional para una entrevista con el propio Juan Guaidó”. ¿No le pasan buena información o ya no se entera? Me da que Borrell no quiere que Maduro sea derrotado por la democracia. Háganle llegar el papel”, ha advertido.