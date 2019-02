ERC pregunta al Gobierno si está “orgulloso” de que Lozano comparase el 1-O y una violación

Esquerra Republicana (ERC) ha dirigido una batería de preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez para saber, entre otras cuestiones, si está "orgulloso" de las declaraciones efectuadas por la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, comparando el referéndum separatista del 1 de octubre de 2017 con una violación sexual, basándose en que ambas acciones se realizan "sin permiso".

“La cosa es que ellos querían hacer el referéndum pero no tenían el permiso. Yo normalmente uso esta metáfora del sexo. Quiero decir, el sexo no está prohibido, igual que votar no está prohibido, pero no lo puedes hacer a la fuerza. Si no, sería una violación. Es lo mismo con la democracia”, afirmó Lozano en una entrevista concedida este miércoles a la cadena de televisión británica Sky News.

Tras señalar que “la democracia es un régimen complejo”, basado en “aplicar” y “obedecer” la ley, Lozano ha asegurado que las autoridades catalanas eran “especialmente responsables” y que tenían que cumplir la ley “y no lo hicieron”.

“Usted dice, 25 años son excesivos. Es una cuestión de opinión pero no importa mi opinión o la opinión de usted. La cosa es que es el tribunal el que tiene tomar la decisión y decidir si el delito fue suficientemente grave para mandarlos 25 años a prisión”, ha afirmado.

En ese momento, el periodista le ha preguntado a Lozano si estaba comparando el referéndum de Cataluña con una violación y si estaba manteniendo que tenían que ser condenados a 25 años de prisión por eso y la secretaria de Estado ha dicho que “no” y que podría haberse explicado mal.

Aunque la ex dirigente de UPyD ya ha reconocido que no hizo “la mejor de las comparaciones”, ERC no ha desaprovechado la oportunidad de preguntar al Ejecutivo por estas palabras. “¿Considera el Gobierno que la directora de España Global ha dejado en ridículo a España o que, contrariamente, la representa bien?, reza el primero de los interrogantes.

Asimismo, los independentistas catalanes quieren saber si el Ejecutivo está “orgulloso” de su actuación, si comparte sus palabras y si cree que éstas transmiten una imagen fiel del pensamiento español. En caso contrario, pide saber si prevé adoptar alguna medida contra la responsable de la antigua Marca España.

Además, el grupo capitanea Joan Tardà pregunta por el salario de la citada secretaria de Estado, por sus suplementos, dietas y otros derechos económicos, por el número de viajes ha realizando hasta el momento y por el coste pormenorizado de cada uno de ellos.