En los pasillos del Congreso, Tardà ha vuelto a calificar de “un gran error histórico” que “una parte de la izquierda española”, en referencia a los socialistas, se haya “asustado” ante el alcance de sus conversaciones con las fuerzas independentistas catalanas, imposibilitando así que retiraran sus enmiendas a la totalidad.

“Hoy es un día muy triste, porque no tiene ningún sentido que no asuman que hay que hablar de todo”, ha remarcado el diputado al culpar al Gobierno de la ruptura del diálogo, porque según él fue quien la semana pasada se levantó de la mesa negociadora.

En declaraciones posteriores, tras la votación, Tardá ha recordado que apoyaron en la moción de censura al PSOE “a cambio de nada” y para buscar una “herramienta” que permitiera buscar una solución al “conflicto” catalán, y ha acusado a los socialistas de haberles pagado “con moneda falsa”.

“No se pueden encarar los retos” con una izquierda “tan atemorizada y tan plegada a las amenazas de la derecha”, ha lamentado también.

Joan Tardà ha negado que ayer el líder de Podemos, Pablo Iglesias, intentara convencerle de que retirara la enmienda a la totalidad firmada por ERC, aunque sí ha reconocido que habló con él después de que le llamara a última hora del día.

En esa conversación, ha comentado, ambos coincidieron en que el discurso ante el pleno de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo “mucho más de portazo que de voluntad de arreglar las cosas”.

En esta misma línea, ha considerado “injusto” que tachara a ERC de “chantajistas” cuando en realidad “fueron ellos los que se levantaron de la mesa”.

Con este panorama, el diputado de ERC atribuye todo lo ocurrido a que “una vez más” la izquierda “se haya amedrentado ante la derecha” y no asuma que hoy día “no tiene ningún sentido” que no se pueda institucionalizar un debate sin cortapisas, y sobre todo porque no se puede abordar un diálogo “si hay trampas”.

También ha afirmado que socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra, Javier Lambán o Emiliano García-Page, representantes de un PSOE “tan antiguo y catalanafóbico”, le han jugado “una mala pasada”.

Y ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno convoque elecciones anticipadas, no ha querido mostrar preferencia alguna por la fecha, ya que no se trata algo sobre lo que tenga capacidad de decisión.

Ha asegurado que no le importa y que desde ERC mantendrán una actuación política guiada por el “seny” (sentido común) y la “coherencia”.

Aunque también ha advertido que el “juicio farsa” que está celebrando el Tribunal Supremo contra los promotores del “procés” comportará una “decantación electoral” si Sánchez convoca los comicios.