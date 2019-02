Otro problema para Iglesias: Podemos pide elecciones e IU “aguantar lo que haga falta”

Podemos está convencido de que al Gobierno no le queda otra salida que convocar las elecciones generales de forma anticipada, tras perder los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y romperse la mayoría que hizo posible la moción de censura. Por ello, ha comenzado ya a alejarse y diferenciarse del PSOE, y a dejar claro que su objetivo ahora es ganar esos próximos comicios. IU, por su parte, es partidaria de que Pedro Sánchez aguante "todo lo que haga falta".

En este sentido, fuentes la dirección del partido morado han dejado claro que no van a poner las cosas fáciles a los socialistas y que, en lo que quede de legislatura, sólo apoyarán aquellas iniciativas que concuerden con sus propuestas. Es decir, no van a permitir que el PSOE les use para hacer “campaña electoral” en el Congreso.

La relación entre Podemos y el PSOE dio un vuelco con el triunfo de la moción de censura en junio del pasado año. Si hasta entonces se había caracterizado por la tensión, el distanciamiento e incluso el enfrentamiento directo, las dos formaciones pasaron a reconocerse como principales aliados.

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, identificó públicamente a Podemos como su socio preferente; una condición que se consagró cuando en octubre selló con el líder ‘morado’, Pablo Iglesias, el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos que este miércoles han fracasado.

Dicho acuerdo contemplaba numerosas medidas extra presupuestarias, como la limitación de los precios de los alquileres, que Gobierno y Podemos todavía siguen negociando. No obstante, el partido morado tiene claro que en el tiempo que quede hasta que se celebren las elecciones, sólo apoyará aquellas iniciativas del Gobierno que respeten sus demandas.

En este sentido, los ‘morados’ han defendido, nada más producirse la votación de rechazo a los Presupuestos, la necesidad de que el Gobierno convoque elecciones anticipadas y no alargue más una legislatura en la que están convencidos de que no va a poder gobernar por falta de apoyos.

“Ha quedado en evidencia los límites claros del PSOE para gobernar en solitario”, ha sentenciado la portavoz parlamentaria y ‘número dos’ de Podemos, Irene Montero, en declaraciones a los medios de comunicación tras abandonar el hemiciclo.

Además, Montero ha dejado claro que su formación está preparada para salir a ganar las elecciones, y conseguir “que haya un Gobierno de progreso y sólido, que sea capaz de no ceder y tambalearse ante las presiones de los reaccionarios y permitir que España avance y no vuelva al pasado”.

Tras el derribo de los Presupuestos, el partido morado ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para hacer análisis de la situación, recriminar al PSOE la ruptura del diálogo con los independentistas y a éstos que hayan dado al traste con las cuentas públicas.

En una serie de mensajes recogidos por Europa Press, Podemos recrimina al PSOE que no haya “apostado de verdad por el diálogo” para tratar la cuestión catalana y que siempre haya “acobardado ante la reacción de la extrema derecha”.

También afea a los independentistas que por su voto a favor de las enmiendas de totalidad “todo el país se ha quedado sin mejoras sociales”. “Es una irresponsabilidad por parte de ERC y PDeCAT rechazar estos presupuestos, pues con ello han impedido que la vida de los catalanes y las catalanas mejore”, argumentan.

Llegados a este punto concluyen que, “sin presupuestos aprobados, el Gobierno tiene que convocar elecciones” y aseguran que están preparados para que cuando estas se produzcan “la España feminista, democrática y fraterna” las gane y “haya un Gobierno de progreso” “Igual que lo hicieron los pensionistas y las mujeres en las calles, ahora todo el país debe demostrar que somos capaces de construir un Gobierno sólido y progresista que ponga en marcha una agenda social y frene el avance de esa extrema derecha que viene a recortar derechos”, añaden.

En este sentido, recalcan que no pierden “la esperanza” porque si “España se moviliza y sale a votar, puede haber un Gobierno sólido de progreso” y se podrá decir “a los reaccionarios que se queden en el banquillo de la oposición o en el de los acusados por corrupción”.

IU quiere seguir

Sin embargo, al contrario que Podemos, sus socios de Izquierda Unida han apostado este miércoles por que el Gobierno aguante la legislatura “todo lo que haga falta” para seguir sacando adelante las leyes que están negociando.

Así se lo ha pedido a Sánchez el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, desde la tribuna del Congreso, en su última intervención en el debate de totalidad de los Presupuestos, en el que ha participado como representante de todo el grupo confederal.

No obstante, las fuentes de la dirección de Podemos consultadas por Europa Press han dejado claro que esa petición es exclusiva de IU y que en el partido morado son partidarios de que el Gobierno no alargue la legislatura.