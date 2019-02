Las últimas noticias de hoy en España, sábado 09 de febrero de 2019

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional de este sábado 09 de febrero de 2019. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad pasa por la humillación de Pedro Sánchez y los verdaderos motivos por los que los separatistas han reventado la mesa del ‘relator’, los planes de Pablo Iglesias frente al apoyo al presidente y las personalidades de la sociedad civil española que han querido mostrar su apoyo a la manifestación del domingo por la unidad de España.

Los separatistas reventaron la mesa del “relator” al exigir la libertad para los golpistas

El Gobierno ha vendido una versión parcial: que los separatistas no han aceptado la mesa de negociación con su polémico “relator” como mediador. Pero no ha mencionado la exigencia que ha reventado la mesa. Y es que la condición que puso por delante el conjunto de partidos separatistas y en concreto Quim Torra fue la de que hubiese garantías de trato privilegiado y excarcelación para los presos golpistas del 1-O.

Iglesias dejará caer a Sánchez antes de octubre si los separatistas tumban los Presupuestos el miércoles

La distancia entre la formación morada y el Ejecutivo socialista en distintas materias de su pacto presupuestario continúa siendo importante. Fuentes parlamentarias de Unidos Podemos no ven viable que Sánchez siga gobernando a base de reales decretos.

#YoVoy: La sociedad civil se moviliza mañana por España

Este domingo la madrileña Plaza de Colón acogerá una manifestación a favor de la unidad de España y para pedir al líder del Ejecutivo que convoque unas elecciones. Miles de españoles están llamados a participar. OKDIARIO ha hablado con algunos de los que estarán o la apoyan en la distancia.

Podemos presiona al PSOE para reducir los controles sobre el voto exterior, donde ganó en 2016

Podemos y PSOE han registrado una Proposición de Ley para derogar el voto rogado que se tramitará por la vía de urgencia. Este paso podría beneficiar a los morados de cara a las elecciones.

Sólo 28 de los 557 inscritos de Podemos eligen al candidato en el municipio donde vive Iglesias

La desilusión se ha apoderado de Podemos en los municipios. En gran parte de los pueblos donde se celebraban primarias la participación ha sido muy escasa. En Galapagar tan sólo han votado 28 personas de los 557 inscritos en la localidad.

Consejeros, ejecutivos y el Comité de Ética de DIA obviaron denuncias internas de delitos contables

Consejeros, altos ejecutivos y hasta el Comité de Ética de DIA se cruzaron de brazos y no hicieron nada cuando un ex directivo de la firma alertó por escrito de las falsedades contables que se estaban llevando a cabo en la compañía a principios de 2018. Todo cambió cuando las denuncias con las irregularidades contables que estaban haciendo el ex consejero delegado, Ricardo Currás, y el todavía número tres de la empresa, Faustino Rodríguez, llegaron a la CNMV en agosto de 2018.