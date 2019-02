El PP pide un dispositivo especial ante la “avalancha” de manifestantes que espera en Colón

“Como convocantes, desde el PP hemos pedido un dispositivo especial ante la avalancha de peticiones de asistencia”, ha señalado en Twitter el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha señalado que los españoles están “hartos” de la “traición a España” de Pedro Sánchez y este domingo van a “desbordar Colón” y las urnas en las elecciones para que salga de Moncloa.

En su escrito a la Delegación del Gobierno, el PP señala que dada la “repercusión” que está teniendo esa manifestación en los medios de comunicación, estima que la cifra de asistentes será “muy superior” a la reflejada en la petición de autorización de este acto (el partido habló de más de 20.000 personas).

“Le traslado esta información a efectos de los dispositivos de seguridad que deban ustedes organizar así como por la necesidad de posibles cortes al tráfico en las calles aledañas”, indica el PP en el mismo escrito.

Pide acudir a miembros del PSOE

Además, el PP ha animado a cargos del PSOE a acudir a esta concentración porque, según ha dicho, no pretenden que sea “un acto político sino de toda la sociedad en conjunto”.

“Por ello animamos a los miembros del PSOE que se identifiquen con los valores de unidad, concordia y Constitución a que asistan por una España unida”, ha indicado el partido de Casado en un mensaje en su cuenta oficial.

Paralelamente, el Partido Popular está denunciando en las redes sociales las “mentiras y traiciones” que, en su opinión, ha cometido el jefe del Ejecutivo con el objetivo de movilizar a los ciudadanos ante la concentración del domingo que han impulsado junto a Cs y a la que se ha sumado Vox.

El PP de Pablo Casado, que ha colgado varios vídeos en su cuenta de Twitter, empieza recordando cuando Sánchez decía que él no iba a ser presidente “a cualquier precio” y cómo después pactó con Podemos, Bildu o los independentistas para llegar al Palacio de la Moncloa. “Por eso, el domingo #Yovoy”, añade.

En otra cinta, destaca que Sánchez dijo que no iba a agotar la legislatura y que convocaría elecciones “cuanto antes”. Sin embargo, después recoge unas recientes declaraciones del presidente del Gobierno en un mitin en Cataluña aconsejando a PP y Cs que esperen “sentados” porque “hasta 2020” van a “gobernar los socialistas”.

También recuerda en otros vídeos cuando decía Sánchez que no iba a “pactar con populistas”, no iba a “ocultar negociaciones” o que no iba a estar “al lado del independentismo”, unas promesa que, según el PP, ha incumplido.