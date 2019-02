Page recuerda cuando Sánchez le dijo a Puigdemont que el Congreso era “el perfecto mediador”

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado que él defiende la posición expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando en 2017 apostó por que el Congreso de los Diputados fuera el "mediador" al que acudiera el independentismo a explicar sus postulados.

En declaraciones en Antena3, recogida por Europa Press, el dirigente socialista, que mostró sus críticas a que el Ejecutivo haya aceptado un mediador en las conversaciones entre partidos en Cataluña, ha aludido a las declaraciones de Sánchez en octubre de 2017, cuando en la oposición y en medio de la escalada independentista tras el referéndum del 1 de octubre sugirió al entonces president Carles Puigdemont que interviniera en el Congreso.

“Si buscan alguna mediación no hace falta mirar muy lejos, no hace falta mirar fuera de España. El Congreso de los Diputados es el perfecto mediador para este tipo de cuestiones“, afirmó entonces Sánchez.

“Ni este Gobierno ni ninguno está en condiciones de negociar la soberanía de todos. Mas allá del ruido, de los decibelios, riesgo de fondo no puede haber“, ha señalado, aunque explica que su preocupación reside en que el independentismo pueda albergar la perspectiva de que alguien les pueda conceder el derecho a la secesión.

Asimismo, ha evitado confrontar con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que atribuyó a “desconocimiento” de Page sus críticas al Ejecutivo. El presidente castellano-manchego ha señalado que tiene una “buena opinión” de ella y la ha descrito como una política “competente”.

“Tiene muy claro lo que es España y lo que es la Constitución a pesar de que le toca el papel feo de hacer de intermediario con el independentismo”, ha asegurado, entendiendo que “se puede discutir y errar en el camino a tomar”, pero avisando de que lo relevante es no “dudar de lo que somos”.

Preguntado por la mediación que realizó el lehendakari Íñigo Urkullu entre la Generalitat y el Gobierno del PP para evitar entonces la aplicación del artículo 155, García-Page ha asegurado que sirvió “con acierto” para “bajar la tensión” y no es comparable con lo que ahora acepta el Gobierno. “Una cosa es que unos u otros se presten a ayudar, y otra que haya un testigo oficial y emita un laudo y lo tenga que aceptar las partes. Ese mediador es el que ofrece la solución, eso no me parece correcto”, ha señalado, recalando que es “inviable” esa figura.

Manifestación constitucionalista

Sobre la reacción de partidos como PP o Ciudadanos que han convocado una manifestación este domingo para visibilizar el rechazo al Ejecutivo socialista, García-Page ha censurado esta convocatoria al verla “desproporcionada”. “Estaría dispuesto a una concentración para reforzar la Constitución, pero es que yo le he visto a Pablo Casado defender la estrategia de Rajoy. Ahora nos hemos dado cuenta de que les parecían unos blanditos y unos tristes”, ha asegurado, defendiendo que Sánchez “puso firme” a la izquierda con respecto a aprobar el 155.

Critica que Casado esté elevando el tono cada día con respecto a Cataluña o que prometa aplicar el 155 en cuanto llegue a la Moncloa. “Eso de decir que va a aplicar el 155 sin esperar al PSOE o Ciudadanos no me parece de actitud constitucional”, ha asegurado, insistiendo en que si se tiene que aplicar este supuesto tendría que buscarse el consenso entre partidos.

“Hay muchas cosas que responden al ataque de nervios que vive el PP. Eso no hay que trasladarlo a la sociedad española, que hablen los partidos catalanes no me parece ni bien ni mal”, ha asegurado, aunque entiende que si conversan sobre asuntos que afectan a toda España “todos tienen que opinar”.