Montero dice que es “sano” ir a la nueva tertulia de Iglesias financiada por la dictadura iraní

La portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Irene Montero, ha afirmado este martes que es "sano" y "contribuye a la democracia" que ella acuda a la nueva tertulia que presenta Pablo Iglesias pagada con dinero iraní.

Así lo ha declarado a los medios en los pasillos del Congreso tras las informaciones de OKDIARIO sobre el nuevo espacio de Iglesias en HispanTV, canal financiado con las arcas de la dictadura teocrática de Irán, donde sobre todo las mujeres no disfrutan de plenos derechos.

OKDIARIO publicó este domingo que Pablo Iglesias estrenó el primer programa de ‘Spoilers’ el pasado sábado 19 de enero. Y lo hizo junto a la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso y actual pareja, Irene Montero, que aparece como colaboradora.

El plató, de tonos oscuros, se encuentra decorado con la figura del famoso Uncle Sam, personificación del Gobierno de Estados Unidos, apuntando así a la temática del programa. Según HispanTV, este espacio se encargará de “analizar la política exterior imperialista de Washington, su apoyo al régimen de Israel y a Arabia Saudí, su papel en América Latina y en Europa, el racismo y la xenofobia, las administraciones de diferentes presidentes de EE.UU., las luchas sociales en el país norteamericano o el fenómeno religioso o el funcionamiento de las empresas estadounidenses”.

Montero ha afirmado este martes que “cuando me invitan a hablar de cine y de series, me parece que debo hacerlo y que es una forma original y diferente de hablar de asuntos que preocupan a la ciudadanía como puede ser el racismo o la situación geopolítica internacional. Muchos y muchas lo hemos hecho. Hay muchísimos invitados de todos los colores en esos programas, y me parece algo sano, que contribuye a la democracia”, ha señalado.

Preguntada también respecto a si Iglesias ha comunicado al Congreso —vía Comisión del Estatuto del Diputado— que dirige y presenta este nuevo programa, Montero ha declarado que el líder de Podemos y todos los diputados “actualizan sus declaraciones cuando hay que actualizarlas”. “No tengan ninguna duda de que tienen actualizado al minuto todo los que nosotros hacemos”, ha manifestado.

Grabado hace meses

Sin embargo, OKDIARIO publicó este lunes que Iglesias no ha recibido ninguna autorización de la Cámara baja para presentar y dirigir este nuevo programa semanal, que entra dentro de su “actividad privada” y que empezó a grabar hace meses para pasar a emitirlo desde este enero. De hecho, en la actualidad Iglesias se ha tomado una baja por paternidad (pese a que los diputados no están suscritos al régimen general).

En la declaración de actividades que Iglesias tiene vigente en el Congreso sólo figura que presenta el programa ‘Fort Apache’, también en HispanTV. Una actividad “por cuenta propia”, señala, que le ocupa “dos horas” a la semana. Pero no hay ni rastro de su nueva tertulia ‘Spoilers’, ni del espacio de entrevistas que también dirige, ‘Otra Vuelta de Tuerka’, Público TV, canal del magnate trotskista Jaume Roures.