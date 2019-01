Últimas noticias de hoy en España domingo 27 de enero de 2019

La actualidad de este domingo pasa por las últimas novedades sobre la crisis en Venezuela, los detalles sobre la muerte de Julen y las agresiones y amenazas a políticos de diferentes partidos en Cataluña.

El paraíso fiscal de Granadinas, donde Iglesias cobró de la dictadura venezolana, pide apoyo para Maduro

El círculo se cierra. El paraíso fiscal de Granadinas ha mostrado su respaldo oficial al dictador Nicolás Maduro frente a Juan Guaidó. El país caribeño, íntimamente ligado al régimen venezolano, fue donde Pablo Iglesias cobró 272.325 dólares, como publicó OKDIARIO, procedentes de la dictadura venezolana. Las islas caribeñas se decantaron por Maduro en la reunión de la Organización de los Estados Americanos.

Ramón López, diputado de Venezuela: “Tanta defensa de Podemos a Maduro y Chávez no puede ser gratis”

Ramón López, diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido ‘Primero Justicia’, recibe a OKDIARIO tras la elección de Juan Guiadó como nuevo presidente. Una legitimidad que el Gobierno español no reconoce alegando que “hay que evitar situaciones traumáticas”.

Ciudadanos rechaza hacer una purga masiva de altos cargos en sus consejerías de Andalucía

El partido de Juan Marín no prevé realizar un cese masivo de altos cargos en sus cinco consejerías y su Vicepresidencia dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía, el primero al que accede a nivel autonómico. Desde la formación naranja, con una estructura de cuadros que todavía no llega a ser extensa en esta comunidad, la búsqueda de perfiles afines para puestos de responsabilidad no está siendo tarea fácil, reconocen fuentes del partido centrista.

Torra premia a los jefes de TV3: 830.000 € en sueldos pese a disparar las pérdidas el 1.475% en 2018

Los sueldos de la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, suma más de 830.000 euros anuales pese a las dificultades que ha atravesado para intentar cuadrar sus cuentas tras las pérdidas publicitarias generadas en 2018. Desde la vicepresidenta, hasta el director de la radio pública, pasando por el director de marketing, todos cobrarán en 2019 más que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Disparan contra un conductor de VTC cuando circulaba por Madrid

El Sindicato Libre de Transporte ha asegurado que un conductor VTC ha recibido este sábado un disparo cuando circulaba por Avenida de Mediterráneo, una vía de acceso a la A-3 (Madrid). Según ha relatado el colectivo, el conductor de VTC se encuentra bien aunque ha sufrido una leve herida en el hombro. El afectado va a denunciar los hechos ante la Policía Nacional.



Independentistas insultan a Albiol cuando asistía a un espectáculo infantil con su hija de 11 años

El diputado del PPC y candidato a la Alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, ha denunciado este sábado la “agresividad” de un grupo de independentistas que han proferido insultos contra él cuando asistía a un espectáculo infantil con su hija de 11 años a la que, asegura, han hecho llorar. “Quiero mostrar mi indignación con la agresividad de algunos independentistas que en un espectáculo infantil y cuando voy acompañado de mi hija de 11 años se dedican a insultarme hasta hacer llorar a mi hija. Por suerte la mayoría que lo ha presenciado le ha dado cariño y ánimo”, ha escrito Albiol esta tarde en su cuenta de Twitter.