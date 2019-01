Moreno asegura que la auditoría a la Junta estará en marcha en un plazo máximo de 45 días

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el primer Consejo de Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos (Cs) ha encargado al consejero de Hacienda, Alberto García Valera, poner en marcha una auditoría centrada en empresas públicas y agencias instrumentales en el plazo de 45 días para determinar si hacen un uso adecuado del dinero público e iniciar el procedimiento para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones "en unos meses" con una bonificación al 99% mientras no sea suprimido por el Gobierno de la Nación en todo el Estado.

Así lo ha avanzado Moreno tras la primera reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en Antequera (Málaga), en una rueda de prensa en la que ha expresado la “firme vocación” del nuevo Ejecutivo de “reducir al máximo” el número de políticos en la administración tras haber completado el nombramiento de los 11 viceconsejeros de los nuevos departamentos, dejando pendiente la designación del portavoz del Gobierno.

Moreno ha querido dejar claro que la auditoría, en la que trabajarán la Cámara de Cuentas y los Servicios Jurídicos de la Junta y no supondrá un “gasto extra”, no es “caprichosa” ni busca “bucear en el pasado”, sino que persigue “levantar un nuevo porvenir” en el que no tendrán cabida organismos “duplicados”, que “no tengan sentido” o a los que se destinen “recursos sin retorno para el bienestar de los andaluces”.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), ha comparecido tras Moreno en la rueda de prensa para subrayar que estos dos primeros acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno son la prueba de un Ejecutivo “que cumple” los compromisos asumidos en el acuerdo de investidura entre PP y Cs.