Últimas noticias de hoy en España jueves 24 de enero de 2019

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional e internacional del jueves 24 de enero de 2019.

La actualidad pasa por las reacciones a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, las negociaciones en la huelga de taxis y el rescate de Julen.

Sánchez no reconocerá a Guaidó si no lo hace expresamente la UE para no enfadar a Podemos

Pedro Sánchez no reconocerá al autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela Juan Guaidó mientras la Unión Europea no lo haga expresamente. El apoyo de Podemos está en juego y el presidente del Gobierno sabe quién le aupó a La Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

Una enmienda del PSOE a la ley de Seguridad deja sin castigo barricadas como las de los taxistas

El Gobierno quiere que acciones con “obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos”, es decir, como las que están llevando a cabo los taxistas en su protesta contra los VTC queden sin castigo.

Fase final del rescate: el entubado del túnel vertical para rescatar al pequeño Julen ya está finalizado

El proceso de entubado de los 60 metros del túnel vertical perforado para rescatar a Julen, el niño de dos años que cayó a un profundo y estrecho pozo en Totalán (Málaga), ha concluido finalmente esta madrugada.

El casoplón de Iglesias puede ser derribado: su infracción urbanística es muy grave y no prescribe

El análisis jurídico de la documentación del chalé de Pablo Iglesias revela que las cosas están peor para él de lo que podría haber pensado el líder de Podemos. La parcela sobre la que está construida la casa del responsable máximo podemita nunca fue recalificada dentro de un plan general y eso supone una irregularidad difícilmente salvable en estos momentos.

El PP inicia su Gobierno en Andalucía quitando Sucesiones y declarando su apoyo a España y al Rey

Juanma Moreno dará comienzo a su mandato a lo grande. El próximo sábado, en un consejo de Gobierno extraordinario, el flamante nuevo presidente de la Junta de Andalucía aprobará las medidas permitirán a Andalucía cerrar de una vez por todas los casi 40 años de gobierno del PSOE. Fuera Sucesiones (rebaja del 99% de la base del Impuesto sobre las Herencias), declaración institucional de apoyo a la Corona y declaración de firme respaldo a España, su unidad y la Constitución Española.

Los críticos de Podemos explican en un vídeo cómo Podemos puede manipular sus primarias

En un vídeo de algo menos de una hora de duración, el grupo de críticos narra los pasos que han de seguirse para comprobar que, efectivamente, Podemos tiene un repositorio llamado ‘Faker Spanish Document’ (Falseador de documentos españoles) que permite la creación de números de DNI, NIE y Pasaportes españoles.