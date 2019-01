La ex presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz se ha emocionado al encontrarse a las puertas del Parlamento Andaluz con el reportero de OKDIARIO Álvaro Ojeda, quien la esperaba a su salida para despedirse de ella y hacerle algunos regalos.

La líder del PSOE en Andalucía ha mostrado su alegría ante el encuentro: “Ay mi niño, hace tiempo que no te veía. Ya te echaba yo de menos”, ha afirmado Susana Díaz al reunirse con el periodista.

También le ha preguntado qué piensa hacer este año sin ella en Fitur, a lo que Ojeda ha respondido que ahora “tengo a Juanma Moreno” por lo que la ex presidenta le ha reprochado entre risas que la cambie tan rápido a la vez que le ha pedido que reconozca “tener debilidad” por ella.

Ojeda también le ha regalado una pequeña bandera de Andalucía que le ha colocado en la solapa y le ha afeado el traspaso de poderes: “No me ha gustado para nada la forma en la que te has ido. Creo que no has sabido perder”, a lo que Susana Díaz ha respondido que no ha perdido, “simplemente no he podido formar Gobierno”.

El reportero también ha querido regalarle a la ya ex presidenta andaluza un el libro de ‘El Chiringuito de jugones’ que ella ha rechazado porque según le ha confesado, no pensaba regalarle el libro que llevaba.

Pierde la Junta

El encuentro entre Ojeda y Díaz se producía tan solo minutos después de que la líder socialista asistiera a la investidura como presidente de sus sustituto, Juanma Moreno. Susana Díaz fue la primera en felicitarle tras ser investido en el propio Salón de Plenos del Parlamento por mayoría absoluta en primera votación con los votos de PP-A, Ciudadanos (C’s) y Vox.

Tras anunciar la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, la elección de Moreno como séptimo presidente de la autonomía, Susana Díaz se ha dirigido desde su escaño hacia el ya proclamado presidente para felicitarle con un abrazo y dos besos, tras lo que han mantenido un breve intercambio de palabras.