Últimas noticias de hoy en España martes, 15 de enero de 2019

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del martes, 15 de enero de 2019. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad pasa por las ‘tiritas’ que Renfe pone a los trenes de Extremadura para reparar sus averías y la candidatura de los socialistas a la alcaldía de Madrid que ya tiene nombre: Reyes Maroto.

Renfe pone ‘tiritas’ a los trenes de Extremadura para tapar las rajas y el óxido en la chapa de los vagones

Pedro Sánchez acaba de engrasar el sí a la tramitación de los Presupuestos con sus socios golpistas por medio de toda una lluvia de dinero destinada a la Generalitat. Pero, mientras, los trenes Extremadura y Castilla La Mancha -que empiezan a batir todos los récords mundiales de averías- están siendo parcheados literalmente con unos emplastos que se han ganado ya el sobrenombre de ‘tiritas’.

Reyes Maroto abandona el Gobierno: será la candidata del PSOE en Madrid

Este martes se reúne la ejecutiva regional del Partido Socialista Obrero Español en Madrid y sobre la mesa habrá una cuestión de especial relevancia para los intereses electorales de los socialistas en la capital: la elección del candidato a la Alcaldía de la capital. La tarea de la ejecutiva en este sentido se limitará a poco más que el debate, ya que la candidata viene impuesta desde el Palacio de la Moncloa. Será la actual ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto.

Sánchez diseña el 80% de las partidas y concesiones de los Presupuestos con criterios de género

La ideología de género se ha colado hasta en los Presupuestos Generales del Estado. Pero no sólo en las partidas destinadas oficialmente a ese fin. No, en todo el Presupuesto: Pedro Sánchez ha incluido una auditoría en las cuentas del Estado para confirmar que la inmensa mayoría del gasto y adjudicaciones se realizan ya teniendo en cuento los criterios de las leyes de género. Y el resultado de este análisis es llamativo: el 80% de las partidas siguen ya criterios feministas.

El juez planea citar a Rajoy y Cospedal por el soborno con fondos reservados al chófer de Bárcenas

OKDIARIO ha podido saber que la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, donde se investiga el ‘caso Tándem’, una red a gran escala de espionaje y tráfico de información confidencial que se mantuvo operativa durante dos décadas, no descarta citar a declarar al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, por su presunta relación en la ‘Operación Fondos Reservados’.

El Govern da 3,8 millones a una empresa de helicópteros con la que los Pujol blanquearon parte de su botín

El Govern ha otorgado un contrato de 3,8 millones de euros a la empresa con la que los Pujol blanquearon su dinero: Audax Helicopters, SA, cuyo administrador es José Barrigón, el mismo que figuraba como administrador de la empresa CATHelicópters, con la que la familia Pujol se desplazaba hasta Andorra con el fin de blanquear dinero.

El lobby feminista del que Zapatero es socio de honor lidera el escrache a la investidura de Moreno

La Federación de Mujeres Progresistas que abandera las protestas que este martes tendrán lugar en Sevilla y otras ciudades españolas con motivo del debate de investidura en Andalucía está dirigida por dirigentes del PSOE y tiene como socio de honor al expresidente Rodríguez Zapatero.