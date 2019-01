El juez planea citar a Rajoy y Cospedal por el soborno con fondos reservados al chófer de Bárcenas

Un policía que participó en el espionaje a Bárcenas aseguró a OKDIARIO: “Nos dijeron que la orden de recuperar los papeles de Bárcenas había partido de Mariano Rajoy”.

OKDIARIO ha podido saber que la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, donde se investiga el ‘caso Tándem’, una red a gran escala de espionaje y tráfico de información confidencial que se mantuvo operativa durante dos décadas, no descarta citar a declarar al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, por su presunta relación en la ‘Operación Fondos Reservados’.

‘Fondos Reservados’

Como contó en exclusiva este diario, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía entregó al Juzgado que instruye la causa un informe en el que se afirma que el objetivo final del operativo contra Luis Bárcenas era la recuperación de una serie de documentos sensibles que afectaban a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas.

Y para poner en marcha ese operativo, el Ministerio del Interior desplegó un plan de gran calado, financiado con dinero de la caja de los fondos reservados, que todos los años aprueba el Congreso para combatir el terrorismo y el crimen organizado.

Hay que recordar que el primero que se involucró en este operativo fue el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que el ministerio sobornó con 48.000 euros y una plaza de subinspector en el Cuerpo Nacional de Policía, si conseguía ‘secuestrar’ estos documentos. El ex chófer está siendo ahora investigado y ha sido citado a declarar por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, que investiga la presunta ‘caja B’ del Partido Popular, y por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, que instruye el ‘caso Tándem’.

Un policía del espionaje a Bárcenas: “Nos dijeron que la orden de recuperar los papeles de Bárcenas había partido de Mariano Rajoy”.

Uno de los agentes que participaron, entre 2013 y 2014, en el operativo policial para retirar de la circulación los documentos y cintas en poder del ex tesorero del Partido Popular reveló a OKDIARIO que “la orden de recuperar los papeles de Bárcenas había partido de Mariano Rajoy”.

Según el policía, con quien pudo hablar este periódico, esa fue la arenga literal que pronunció uno de los máximos responsables policiales de la misión contra Bárcenas: “Nos aseguró que la orden había llegado directamente desde La Moncloa al Ministerio del Interior porque querían retirar documentos que comprometían a altos cargos del Partido Popular”.

Bárcenas involucra a Cospedal

Durante la declaración que prestó a finales de diciembre Luis Bárcenas ante el juez de la Mata sobre los documentos que sustrajo Sergio Ríos, el ex tesorero del PP aseguró que esos papeles versaban “sobre la financiación de la ex presidenta de Castilla La Mancha y ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal” y añadió que “si no están en la causa es porque alguien ha querido ocultarlo”.

En esos 27 documentos había notas del ex tesorero y entre ellas, según manifestó Bárcenas, “material relativo a la financiación de campaña de Cospedal en Toledo a cargo de Sacyr”.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO explican que por el momento no van a sumar a la lista de citados por los Fondos Reservados -que asciende a una docena de personas- los nombres de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Sin embargo, no descantan que conforme avance la investigación el ex presidente del Gobierno y la ex ministra de Defensa se vean obligados a prestar declaración.