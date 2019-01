Últimas noticias de hoy en España lunes 14 de enero de 2019

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del lunes 14 de enero de 2019. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad pasa por el precio que va a pagar el Gobierno a Cataluña por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y por la petición de los golpistas catalanes de cara al juicio del 1-O.

Sánchez paga el ‘sí’ de Torra a los Presupuestos: otros 1.400 millones para la Generalitat

Pedro Sánchez ha anunciado que adjudicará a Cataluña un peso en inversión en infraestructuras similar a su peso en el PIB. Y lo ha cifrado en un 18%. El cálculo, para empezar, no está bien hecho: en 2017, el peso de Cataluña fue del 19,1%. Pero al margen de ello, Sánchez no ha mencionado que fuera de las infraestructuras es donde, no sólo se alcanza ese porcentaje reclamado por los separatistas, sino que, además, se rebasa.

Los golpistas catalanes piden al Supremo 5 observadores internacionales en el juicio del 1-O

El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, pide al Tribunal Supremo que habilite “cinco sillas para observadores internacionales” durante las sesiones del juicio del 1-O, que arrancará el próximo mes de febrero. Considera la defensa de los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña que es necesaria la presencia de los mismos dado que la causa no será justa ni imparcial para sus clientes.

El Gobierno no apoyó una resolución contra el nazismo en la ONU porque no hablaba del franquismo

El pasado 15 de noviembre, Asamblea General de la ONU aprobó el borrador de una resolución contra la glorificación del nazismo. La votación, que se realiza anualmente desde 2005, contó con 130 votos a favor, dos en contra y 51 abstenciones. Entre ellas, la de la delegación española.

Desbandada en el Gobierno: Calviño, Planas y Borrell pugnan por una plaza de comisario europeo

La plaza de comisario europeo empieza a estar muy disputada en el PSOE. Tanto que ya son tres los ministros que ansían la deseada ubicación. Nadia Calviño (Economía), Luis Planas (Agricultura) y Josep Borrell (Exteriores) pujan por el puesto.

El FROB ‘olvida’ reclamar al condenado Díaz Ferrán su hotel de la Riviera Maya valorado en 254 millones

El FROB y el FDG han olvidado reclamar judicialmente al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán responsabilidades penales por el agujero de 124 millones de euros que dejó en la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que fue intervenida por el Estado en junio de 2012 y vendida por un euro al Banco Sabadell.

Un concejal de Podemos concedió a su ex socio arquitecto una reforma pública de 158.500 €

Un concejal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, gobernado por la composición podemita Compostela Aberta, concedió una licitación para la redacción del proyecto y posterior ejecución de la reforma de un local municipal a quien fue su socio de estudio de arquitectura, Baltasar Otero Gómez.