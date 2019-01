Podemos da dos meses a su socio Sánchez para cumplir lo pactado en los Presupuestos o no los apoyará

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha amenazado con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si cuando se vaya a producir su posible aprobación, fijada para mediados de marzo, el Gobierno no ha comenzado a tramitar todas las medidas del acuerdo firmado en octubre entre el presidente Pedro Sánchez y el líder 'morado', Pablo Iglesias.

“Las medidas acordadas tienen que estar iniciadas o en su desarrollo antes de la aprobación de los Presupuestos. Si no baja el precio de la factura de la luz o los alquileres, no va a haber Presupuestos”, ha sentenciado la número dos de Podemos en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en su primera Junta de Portavoces tras regresar de su permiso de maternidad.

Según el calendario de tramitación previsto por el Congreso, si el proyecto supera el debate de totalidad el próximo 13 de febrero

-para lo cual Unidos Podemos tendrán que votar en contra de devolverlo-, su aprobación pasará después a debatirse en comisión la semana del 6 de marzo y en el Pleno entre los días 11 y 13 de marzo.

“Es muy sencillo: Hay que iniciar la tramitación de todas las medidas antes de que se aprueben los Presupuestos. Es muy sencillo. Está firmado, acordado, y por tanto estamos seguros que de así va a ser”, ha enfatizado la ‘número dos’ del partido morado, preguntada por el plazo que dan al Gobierno para rectificar los once incumplimientos en los que, según su formación, está incurriendo el Ejecutivo.

Dichos incumplimientos denunciados por Podemos tienen que ver principalmente con medidas extrapresupuestarias, es decir, aquellas que no conllevan una dotación presupuestaria y por lo tanto deben desarrollarse de forma paralela vía decreto o proyecto de ley porque no tienen cabida en el proyecto de Presupuestos que la ministra de Hacienda ha entregado al Congreso este lunes para comenzar su tramitación.

De hecho, Podemos reconoció la semana pasada que las Cuentas Públicas cumplen mayoritariamente con lo acordado, pero denunció que sin embargo el Gobierno no ha garantizado la puesta en marcha de esas otras medidas extrapresupuestarias que consideran imprescindibles y que se incluyeron en el acuerdo que firmaron en octubre.

Se trata, por ejemplo, de las medidas para reformar el mercado eléctrico y bajar la factura de luz o para limitar las subidas abusivas de los alquileres, que según ha reafirmado Montero este lunes, deben ponerse en marcha si el Gobierno quiere el apoyo de Unidos Podemos a los Presupuestos.

“Punto por punto”

“Si no se cumple punto por punto el acuerdo firmado, no va haber presupuestos. Es así de sencillo. Es un compromiso que Pablo Iglesias ya arrancó al presidente del Gobierno y eso se tiene que cumplir. Si no, no va a haber Presupuestos. Y no nos cabe duda por otra parte de que se va a terminar cumpliendo”, ha insistido.

En este sentido, preguntada sobre si se plantean presentar una enmienda de totalidad en el caso de que el Gobierno no rectifique antes de que se vote la admisión a tramité de los Presupuestos en febrero, Montero ha reiterado que no contempla “ninguna otra opción” que no sea la de que el Gobierno cumpla con lo pactado.

“No nos cabe duda de que el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano y por lo tanto va a cumplir con el acuerdo presupuestario, porque si esas medidas no se cumplen punto por punto, no va a haber Presupuestos”, ha recalcado.