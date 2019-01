Pablo Casado exigirá regular "el problema" de los MENAS: "Con la inmigración no se puede jugar".

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su formación presentará la próxima semana en el Congreso una proposición no de ley para regular "el problema" de los menores migrantes no acompañados. Además, ha recalcado que con la inmigración "no se puede jugar" sino que tiene que ser "regular, ordenada y vinculada al mercado de trabajo".