Últimas noticias de hoy en España lunes, 31 de diciembre de 2018

Las noticias más destacadas en el último día del año en España. Resumen de la actualidad nacional del lunes, 31 de diciembre de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad pasa por el nuevo aquelarre de los cachorros de la CUP quienes han simulado el ahorcamiento del Rey Felipe VI y el portacoz de VOX Jorge Campos en la Diada de Mallorca y la propuesta de Pedro Sánchez a Quim Torra para ‘acabar’ con la administración española.

La CUP ‘ahorca’ al Rey Felipe VI y al portavoz de VOX en la diada independentista de Mallorca

Las juventudes de la CUP han simulado este domingo el ahorcamiento del Rey Felipe VI y el portavoz de la coalición Actúa VOX, Jorge Campos, durante la celebración de la Diada de Mallorca. Los socios de la presidenta socialista Francina Armengol en el Govern balear han convertido esta fiesta en un nuevo aquelarre independentista. Una manifestación ha recorrido las calles de Palma para exigir la “soberanía” de la “nación catalana” y la creación de los llamados Països Catalans.

Sánchez ofrece a Torra acabar con la administración española y organizar Cataluña en veguerías

El plan de Pedro Sánchez de acercarse a los separatistas sigue a pleno ritmo. No sólo está dispuesto a reconocer “Cataluña como nación” -tal y como ha publicado OKDIARIO- sino que ofrece ya a los partidos golpistas incluso la voladura del sistema administrativo español para que sea la Generalitat la que reorganice el esquema territorial dentro de sus límites regionales.

Torra cita a Bob Kennedy, cuyo hermano envió al ejército a sofocar una rebelión contra el Supremo

Podría haberle escrito el discurso su peor enemigo. Durante su alocución navideña, el presidente de la Generalitat Quim Torra ha citado en dos ocasiones al senador Robert Kennedy para justificar que debe seguir adelante el golpe de Estado independentista.

Torra aleja a un preso “españolista” para que no coincida con Junqueras y compañía

La Generalitat de Quim Torra cambió de prisión y envió a 80 kilómetros de su casa a Raúl Maciá, el catalán que puso la bandera española en su ayuntamiento, para evitar que coincida en la cárcel de Lledoners con Oriol Junqueras y el resto de golpistas del 1-O.

Endogamia en la fundación de Ábalos regada con dinero público: su suegro ocupa un puesto directivo

El suegro del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, trabaja como directivo en la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (FIADELSO). Se trata de una fundación que el propio Ábalos fundó y presidió hasta el año 2008 y que desde hace 13 años ha recibido 4,9 millones públicos.

Un mosso intenta detener a un motorista en Francia por insultar a Mas y se lleva un rapapolvo

Un mosso da el alto a un hombre en medio de una pista forestal. El ciudadano va en moto y decide no identificarse frente al agente. Le recuerda que está en territorio francés y que no tiene jurisdicción. En la conversación el motorista hace referencia a Artur Mas, al que asegura haber increpado. En redes sociales se especula con que el policía pudiera estar al servicio del ex presidente catalán.