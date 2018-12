Casado reclama a Sánchez que no se deje humillar por los que quieren romper España

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se deje "humillar" por propuestas "tan letales" para la unidad de España como las que plantea "el señor Torra", en referencia a la propuesta de 21 puntos de negociación que le presentó el presidente de la Generalitat en su encuentro en Barcelona.

Pablo Casado, que ha presidido en Albacete el acto de presentación de los candidatos del PP a las capitales de Castilla-La Mancha, ha dicho que es fundamental diferenciar cómo hace política el PP y el resto de partidos.

Dicho esto, se ha referido a unas declaraciones recientes de Pedro Sánchez afirmando que dos personas no bailan si una no quiere, y le ha reclamado que “deje de bailar con el independentismo, con quien quiere destrozar España” y que “no se dejen humillar con unas propuestas tan letales para la unidad de España como las que plantea el señor Torra”.

El presidente del PP, que considera que el Gobierno no puede tener “peores compañeros de viaje”, ha lamentado que Sánchez actúa como si fuera “un títere, acepta todo lo que le piden”.

Tanto, ha apuntado Casado, que “Esquerra ha dado un aviso”, en relación a la reciente reunión entre Torra y Sánchez, “un aviso de que no aprieten demasiado” a Pedro Sánchez porque “es el mejor presidente de Gobierno que pueden tener los independentistas”.

Lo que dejan entrever, ha insistido el líder del PP, “es que gracias a que Pedro Sánchez esté en el Gobierno, están llevando a cabo su plan de ruptura sin que nadie les frene”. Y lo mismo que se puede decir de Podemos y los independentistas, “se puede decir de los Batasunos”.

En este punto, ha vuelto a referirse a Arnaldo Otegi, “aquel que dice que dejemos de poner el foco en los independentistas y se ponga en Pablo Casado”, el mismo que “ponía el foco en concejales del PP” que luego eran víctimas del terrorismo. “ETA ya no mata, pero no puede tener ningún rédito por dejar de matar”, ha reclamado.

Recuerdo a Diana Quer

Desde Albacete, el presidente del PP también ha tenido palabras de recuerdo Diana Quer, cuando se cumple el primer aniversario del descubrimiento del cuerpo, y ha dicho querer acordarse también de las victimas, familiares de todos los delitos de este tipo.

Lo que dicen las familias –ha señalado Casado– es que “no quieren venganza, rencor, solo piden justicia”. Tanto la familia de Diana Quer como otros padres, “lo único que piden es mantener la prisión permanente revisable, la que aprobó este partido y quieren derogar todas las demás formaciones”, ha condenado.

Esta medida está en vigor en los países más desarrollados del entorno, ha expuesto, y “es plenamente proporcional”. La “mayor prueba” de su valía es que el propio criminal “pide que no le dejen salir de la cárcel porque volverá a delinquir”, como ha ocurrido, ha recordado, con el asesino confeso de Laura Luelmo.

Y es que Casado ha insistido en que el PP no sólo pide que se mantenga esta medida, sino “que se amplíen los supuestos de esta medida, que supuestos como el de secuestro que acabe en asesinato o el de asesinato con ocultación de cadáver estén incluidos”. Es un “clamor social” que haya medidas de seguridad que prevengan estos crímenes atroces, ha manifestado.

Balance de Gobierno

En otro orden de cosas, el líder de los ‘populares’ también se ha referido al balance de los casi 200 días que Pedro Sánchez hizo de su Gobierno, “casi 200 días de un rodillo parlamentario”, que han conseguido que el año vaya a acabar “con la peor cifra de los últimos cuatro años” de crecimiento económico.

Para solucionarlo, ha lamentado, “proponen lo contrario a lo que se debería hacer”, como bajar cotizaciones sociales, subir todos los impuestos, poner un impuesto a 17 millones de conductores con diésel, o poner en riesgo la recuperación con un impuesto a las tecnológicas, ha enumerado.

Ante esta situación, el presidente nacional del principal partido de la oposición ha insistido en que el PP tiene “la fórmula” y “el proyecto” para volver a llevar al país al lugar en el que se merece.

Desmayo con médicos

El acto de Casado en Albacete para presentar a los candidatos del PP a las cinco capitales de provincia y a la Junta de Comunidades ha tenido que ser suspendido durante varios minutos, a causa de una bajada de tensión sufrida por uno de los asistentes al acto, procedente de Villarobledo.

Un desmayo que ha sido rápidamente atendido por varios médicos que había en la sala, entre ellos, el candidato a la alcaldía de Guadalajara, Antonio Román, médico de profesión.