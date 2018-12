Últimas noticias de hoy en España viernes, 28 de diciembre de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del viernes, 28 de diciembre de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad pasa por la negociación entre VOX y PP- C’s en Andalucía y los actos a favor de ETA que se van a celebrar en Pamplona con el consentimiento del delegado de Gobierno socialista, José Luis Arasti.

Abascal se prepara para una negociación larga: revisará todos los puntos pactados entre PP-C’s

Santiago Abascal no tiene prisa por cerrar el acuerdo de gobernabilidad en Andalucía. Tiene claro que VOX no va a suponer un obstáculo para expulsar al PSOE de la comunidad andaluza, pero, precisamente por eso, quiere que no sólo no sea un obstáculo, sino que sea el catalizador de la verdadera expulsión del adoctrinamiento de izquierdas.

El delegado del Gobierno del PSOE permite un acto en Navarra que acusa de torturas a la Policía

La polémica está servida con los presos de ETA y con apoyo activo del PSOE. Una asociación vecinal que cuenta con el apoyo de EH Bildu, Sortu, LAB y ELA entre otros, inicia hoy una serie de actos en pleno centro de Pamplona en los que bajo el lema “Orain Presoak (Ahora los presos)” plantará una celda de ocho metros, con una cama, una mesa y una silla para que, cada 30 minutos, pasen por la celda representantes políticos, sindicales, agentes sociales, periodistas, cantantes, artistas y todo aquel que quiera asegurar que los presos vascos o navarros sufren torturas a manos del “Estado español” o la Policía.

El juicio a los golpistas se retrasa al menos hasta principios de febrero

El Tribunal Supremo se ha declarado competente para enjuiciar a los políticos separatistas catalanes. Los abogados defensores pueden presentar sus escritos de defensa hasta el 16 de enero a las 15:00 horas, lo que retrasará el arranque de las sesiones a la primera semana de febrero.

El mosso de los “collons” inspira una parodia viral en redes: “Republicop”

En las redes sociales se ha hecho viral el vídeo de “Republicop”, una parodia de la película de ‘Robocop’ y cuyo protagonista es el mosso que se hizo famoso hace unos días por afirmar ante un CDR que “¡Qué república ni qué collons!, ¡La república no existe, idiota!”.

La última excusa de Sánchez para no revelar el coste de sus viajes: “Es un avión de Defensa”

El Gobierno ha respondido a una consulta en el Portal de Transparencia sobre el coste del Consejo de Ministros celebrado en Sevilla, el pasado 26 de octubre, afirmando que no fue tal porque se utilizaron “medios de Defensa”.

Pan, jamón cocido y fruta: el menú de Navidad de los policías antidisturbios

Dos trozos de pan, un paquete de jamón cocido y dos piezas de fruta. Es la comida que recibieron los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), órganos dependientes del Cuerpo Nacional de Policía, el día de Navidad.