El juez descarta excarcelar a Villarejo con pulsera telemática

El ex comisario Villarejo ha vuelto a solicitar su salida de presión alegando por primera vez motivos de salud. Esta decisión la tomará el juez Manuel García-Castellón que ya ha desestimado la opción de "la libertad con pulsera telemática".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha descartado la opción de dejar en libertad al comisario jubilado José Manuel Villarejo imponiéndole una pulsera telemática de localización para evitar el riesgo de fuga.

La puesta en libertad del ex comisario Villarejo se decidirá después de Fin de Año, aunque el juez ya ha desestimado conceder la libertad con pulsera telemática. La razón, según explican a OKDIARIO, es muy sencilla: “Es legalmente imposible. En España el control telemático es una medida permitida únicamente para personas que están condenadas por una sentencia firme y no es el caso de Villarejo”.

Esta postura choca con la planteada hace unos meses por el magistrado Diego de Egea, que contempló la posibilidad de dejar en libertad al ex comisario con medidas cautelares como comparecencias en el juzgado y la prohibición de salir de España recurriendo a una pulsera telemática. Finalmente el juez de apoyo decidió mantenerle en la cárcel por riesgo de fuga ante la gravedad de los delitos y el estado en el que se encontraba la causa.

Villarejo, que está siendo investigado por delitos de cohecho, organización criminal, blanqueo y descubrimiento y revelación de secretos, ha solicitado hasta en nueve ocasiones su puesta en libertad aunque esta es la primera vez que alega motivos de salud.

García-Castellón estudiará en enero esta concesión sopesando el perjuicio que podría significar para la causa que se está instruyendo.

No hay pacto

Hay que recordar que este viernes, fuentes próximas a Villarejo han desmentido que el ex comisario haya solicitado a la Fiscalía Anticorrupción la libertad a cambio de no revelar información sensible.

Del mismo modo, Villarejo desmiente que algún miembro de su familia o de esa esfera a la que algunos medios se refieren genéricamente como ‘su entorno’ haya filtrado información alguna durante su periodo, ya superior a un año, de reclusión en la prisión de Estremera.

De hecho, a cada petición de libertad por parte del mismo se ha respondido con una filtración cada vez más escandalosa que han perjudicado al ex comisario en su petición de libertad.

De Egea se marcha

Por otro lado, fuentes jurídicas cuentan a OKDIARIO que Diego de Egea, juez de apoyo del magistrado García-Castellón hasta el 31 de diciembre y que instruye la investigación contra el ex agente policial en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017, se ha despedido este viernes de todos sus compañeros de la Audiencia Nacional.

De Egea que se marcha ahora a la Audiencia Provincial ha adelantado su salida debido a las vacaciones de Navidad y regresará a la Audiencia Nacional sólo el día que finaliza la comisión de servicio para firmar el cese en el cargo.

Este viernes le ha pasado el archivo de todas las causas que instruía al juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que deberá hacerse cargo de las mismas. El juez que tome el relevo a De Egea investigará las nuevas causas que entren en el juzgado.