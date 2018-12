Echenique recomienda “una tila” para los que hablan de ruptura de España y se lleva un aluvión de zascas

A este paso Pablo Echenique va a tener que cerrar sus cuentas en redes sociales. El nuevo candidato de Podemos por Zaragoza ha calificado de “exagerado” hablar de ruptura de España y ha recomendado “una tila” a los que ven un conflicto en Cataluña. Cada respuesta al podemita era un zasca: “Lo de llamar a las barricadas con el resultado de Andalucía cómo encaja con la tila?“.

Cada vez son más los ‘haters’ del número 3 de Podemos. Personas anónimas que recuerdan todos los estropicios que hace el partido de Pablo Iglesias y todas las meteduras de pata de su hombre de confianza. Echenique compartía esta ‘reflexión’ en Twitter: “HO DIOS MÍO QUE SE ROMPE ESPAÑA EN CINCO MINUTOS HUMILLADA POR LOS GOLPISTAS LOS SANCHISTAS LOS CHAVISTAS LOS POPULISTAS SOCORRO ESTOY VIENDO CÓMO ARDE TODO EL CAOS EL DOLOR VOTAD A VOX QUE LLEVAN PISTOLA DADME MÁS MAYÚSCULAS Y VIVA LA PRENSA DE CALIDAD QUE AVISA DEL APOCALIPSIS”, así, tal cual, en mayúsculas y sin comas el dirigente de Podemos criticaba un titular del diario El Mundo.

Las respuestas han sido inmediatas, no ha hecho falta esperar mucho. “Apocalíptico como la llegada de VOX y la extrema derecha radical y fascistas winchester en mano”, decía un tuitero. Otros han preferido recordarle al podemita que igual de exagerado y apocalíptico fue el llamamiento de su jefe, Pablo Iglesias, y aquella “alerta antifascista” que pronunció con cara circunspecta tras el enorme batacazo de Podemos en las elecciones andaluzas y la llegada de VOX. “Me has convencido. Gracias. Votaré a VOX”, comentaba otro usuario, mientras otros le recordaban la debacle electoral. “Echeminga, tu sigue negando lo que está a la vista, les va a pasar lo mismo que a IU”.

Al primer tuit le ha seguido otro en el que Echenique continuaba su ‘argumentación’: “Ahora en serio. ¿Tiene algún límite esta espiral de exageración, hiperventilación, y un apocalipsis cada cinco minutos? ¿No debería todo el mundo tomarse una tila y reflexionar? Me parece que esto de imitar a Trump y a OKDIARIO no nos está funcionando como país”, escribía.

Una nueva mención a OKDIARIO, con el que el político argentino para tener ya una obsesión. Quizás porque ha sido el periódico que no se ha callado su jota machista, ni los comentarios heteropatriarcales de Iglesias sobre Mariló Montero, o que ha descubierto que el propio Ayuntamiento de Carmena amenazó con multar a Echenique por unas reformas ilegales en su casa del barrio de Salamanca de Madrid, uno de los más lujosos de la capital. O que destapó que Pablo Iglesias se trasladaba a un casoplón de más de 600.000 euros en Galapagar.

Vuestro problema no son los periódicos ni los periodistas. Deberíais preguntar a los más de 200.000 votos y tres escaños que habéis dejado en el camino. Vuestro problema es que no admitís un país con diversidad periodística que no os bailan el agua.

— Byron Vanitathos. (@1000lordbyron) December 22, 2018