Últimas noticias de hoy en España viernes, 21 de diciembre de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del viernes, 21 de diciembre de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad pasa hoy por la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona y los disturbios que se prevén en las carreteras y principales calles de Barcelona por las manifestaciones de los CDR.

Los CDR llaman a imitar a los “chalecos amarillos” que dejaron en Francia 8 muertos y 1.000 heridos

Los comandos separatistas de los CDR afirman que el objetivo es “detener completamente” Cataluña “inspirándonos” en el movimiento de los “chalecos amarillos” franceses.

Cataluña expulsa al Estado: ya tiene menos funcionarios estatales que País Vasco y Navarra

La presencia del Estado en Cataluña languidece. Según el último Boletín del personal público que elabora el ministerio de Hacienda, a comienzos de año el número de funcionarios que trabaja en organismos nacionales en Cataluña ascendía a 25.599, mínimo histórico. En cambio, 174.116 personas de esta región trabajan en instituciones autonómicas, récord absoluto.

Doce guardias civiles con un ‘plus’ de 10 € en Nochevieja custodiarán a Sánchez en sus vacaciones

La estancia de Pedro Sánchez y su familia en el palacio de La Mareta (Lanzarote) durante las fiestas navideñas obligará a diseñar un dispositivo de seguridad ‘extra’. Ese despliegue lo integrarán doce guardias civiles, procedentes de Tenerife, que se encargarán de la vigilancia estática de la residencia desde el exterior.

El PP propondrá a Esperanza Oña como presidenta del Parlamento Andaluz si C’s no cierra el pacto

El PP no termina de fiarse de la actitud de Ciudadanos en Andalucía. Pese a que el Popular Juan Manuel Moreno y Juan Marín (C’s) han cerrado este jueves un principio de acuerdo programático, los hombres de Pablo Casado se guardan un as en la manga: si el acuerdo no avanza los populares propondrán a Esperanza Oña como presidenta del Parlamento Andaluz imposibilitando que ese cargo acabe en manos naranjas.

El hijo de Carmena avaló un gasto de 100.000€ en caterings mientras hacían un ERE en el Colegio de Arquitectos

Manuel Leira Carmena, hijo de la alcaldesa de Madrid, no deja de sumergirse en escándalos en su paso como vocal primero de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid. Ahora, por un gasto de casi 100.000 euros en comidas y catering avalado por él y su equipo de Gobierno durante los años en los que más dificultades atravesaba la entidad colegial.

Narbona sumió en pérdidas a Acuamed para adjudicar los 7,5 millones investigados por financiación al PSOE

La denuncia presentada por financiación ilegal del PSOE a través de Acuamed aporta una prueba clave para entender la importancia que dio a aquellas operaciones –investigadas ya por la Justicia y la UCO de la Guardia Civil– la responsable máxima de la sociedad pública, Cristina Narbona. Y es que Acuamed no tenía capacidad económica para conceder en 2007 –el año previo a las elecciones generales– 7,45 millones en contratos publicitarios sospechosos.