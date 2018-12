Sánchez en su recurso a la prisión permanente: “Es una desesperanza inhumana para el preso”

“Una pena irreversible marginaliza (sic) y estigmatiza de por vida al delincuente, a quien no se le permite “pagar su deuda” y reiniciar su vida en sociedad sin el lastre desocializador de una condena que durará la mayor parte de su vida, sometido además a la amenaza del retorno a prisión”, opinaban en el recurso, añadiendo que “esa amenaza estará preñada de incertidumbre, dada la indeterminación e inseguridad de los criterios empleados para determinar ese pronóstico de falta de peligrosidad”.

Sobre el preso “penderá la espada de Damocles”

“No es ya que el condenado no sepa nunca si podrá salir o no en libertad, sino que una vez que se le hubiera concedido esa libertad a través de la suspensión de la ejecución, penderá sobre él durante otros largos años la espada de Damocles de una revocación que, además, es independiente de sus decisiones, de lo que él pueda voluntariamente hacer u omitir (como por ejemplo cometer o no nuevos delitos), sino que dependerá de la mudable opinión del tribunal sobre si “las circunstancias” –en gran medida indeterminadas – han cambiado”, sigue el recurso.

En el texto, los socialistas y demás grupos se quejan además de la “falta de regulación legal” que no permite que el reo sepa qué debe hacer o no una vez conseguida la libertad provisional para evitar la revocación. El reo “no sabrá qué es lo que debe intentar hacer u omitir para poder conservar la libertad que se le ha concedido”, dicen el recurso.

“Además, el texto legal permite revocar la suspensión debido a un cambio de circunstancias que no tienen nada que ver con la conducta del sujeto. Por ejemplo, si el condenado se comprometió a vivir con su madre durante el periodo de suspensión, pero ésta fallece a los 6 meses y él queda sin ningún apoyo familiar, ¿es eso un cambio de circunstancias que permita modificar el pronóstico de peligrosidad? O si uno de los factores que se tuvo en cuenta para conceder la suspensión fue que el sujeto tenía una oferta de trabajo, ¿el hecho de que lo pierda debido a la crisis económica es un dato que permite modificar el pronóstico?”, añaden.

Además, se lamentan de que la prisión permanente ocasiona “graves padecimientos psíquicos” al condenado, deteriora su personalidad y menoscaba sus capacidades cognitivas y sociales. “Es una pena de naturaleza corporal dado que menoscaba psíquica y físicamente a la persona”, se señala.

Actualmente, el recurso sigue en manos del Constitucional, y en su previsión no está resolverlo en los próximos meses. PP y VOX son las únicas formaciones favorables a que se aplique esa pena a Bernardo Montoya.

El líder del PP, Pablo Casado, defendió este miércoles que “es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados”.

Casado quiere añadir dos supuestos nuevos a esta pena: el asesinato con ocultación de cadáver y asesinato después de un secuestro.