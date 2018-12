Últimas noticias de hoy en España, domingo 16 de diciembre de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del domingo, 16 de diciembre 2018.

Sánchez ofrece dar presencia internacional a la Generalitat con una eurorregión que incluya a Baleares

El PSOE acaba de avisar a los separatistas de que no quiere aplicar el 155, aunque lo hará si no le queda más opción: pero, por el momento, lo que está quedando claro es que hasta llegar a esa decisión está dispuesto a todo: y todo incluye hasta regalar presencia internacional a Quim Torra con tal de que se amanse -supuestamente- la fiera. El plan está encima de la mesa. Y consiste en usar una eurorregión europea, la Pirineos Mediterránea, para dar cauce de presencia en las instituciones europeas a la Generalitat. Esa demarcación -diseñada por la UE como para el desarrollo económico, cultural y social, no para reventar ningún país-, además, incluye Baleares, una de las joyas ansiada por los separatistas catalanes.

El Gobierno de Sánchez oculta 3,2 millones de gasto del 1-O para eximir a los golpistas

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha constatado que el Govern de Carles Puigdemont gastó más de 4 millones de euros públicos en la organización del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

Más de 9.000 policías garantizarán la seguridad del Consejo de Ministros del 21-D en Barcelona

Todos los Cuerpos y Fuerzas de seguridad que participan en el dispositivo policial para la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona analizan al detalle todos los movimientos de los miembros del Gobierno para garantizar su seguridad y evitar enfrentamientos a cada paso que den. Más de 9.000 policías, entre Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana, participarán en un macrodispositivo sin precedentes para una reunión de estas características.

Los CDR reclutan a alumnos de ESO y Bachillerato para darles instrucciones sobre el 21-D

Los estudiantes de ESO y Bachillerato son siempre objetivos de la causa independentista. En la última semana, los CDR han colocado carteles en los que se hace un llamamiento a acudir a unos cursos de “técnicas y herramientas” para actuar de cara a la huelga del 21 de diciembre.

El Supremo traerá a los golpistas cárceles de Madrid si siguen con su ‘huelga de hambre’ para no ir al juicio

El Tribunal Supremo estudia trasladar a cárceles madrileñas este mismo mes de diciembre a los presos preventivos Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, si siguen adelante con su simulacro de huelga de hambre para demorar el inicio del juicio del 1-O. De este modo, podrían pasar las fiestas de Navidad en Estremera o algún otro centro penitenciario de Madrid.