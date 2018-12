Santisteve recomienda a los jóvenes una guía sobre sado, orgías y promiscuidad

El boletín del centro juvenil recomienda a los jóvenes la web 'golfxsconprincipios.com'

El boletín del Centro de Información Juvenil (CIPAJ) del Ayuntamiento de Zaragoza -consistorio dirigido por Pedro Santisteve (Zaragoza En Común)-dedica este mes una de sus secciones a instruir a los jóvenes sobre el “poliamor” y las “relaciones abiertas”.

“No sabemos si es que el poliamor se ha puesto de moda recientemente, o si siempre lo estuvo y ahora simplemente hablamos más sobre ello, o qué pasa exactamente. El caso es que vemos que últimamente este tema da muchos quebraderos de cabeza y queremos reflexionar un poco sobre ello”. Así comienza la sección ‘Sin Problemas’, a cargo de Lurdes Orellana y Victoria Tomás, asesoras del centro.

Las sexólogas explican los diferentes modelos de relaciones, hablan con naturalidad de la “anarquía relacional” y rechazan la tesis de que en una relación amorosa tenga que existir un “componente romántico”.

Y a continuación aconsejan a quien quiera establecer relaciones “abiertas” o “poliamorosas”. Las primeras son, explican, “aquellas en las que existe un acuerdo de exclusividad en la parte afectiva y está abierta la parte sexual con otras parejas”. A diferencia de éstas, “en el poliamor hay una apertura tanto en la parte romántica o afectiva como en la parte sexual”.

“Es imprescindible que haya una buena comunicación y sinceridad”, “Cuantos más claros estén los términos del contrato que acordéis, menos conflictos y malestares habrá”, … recomiendan las expertas, que no dudan en recomendar una guía “para plantearos preguntas”, www.golfxsconprincipios.com.

La web se presenta así: “Golfxs con principios promueve una visión positiva del sexo no convencional —poliamor, swinger, BDSM, kink, LGBT y queer”.

“Somos un grupo de personas a las que nos gusta el sexo no convencional entendido como ocio, como manera de socializar, de conocer gente. Hay bisexuales, fetichistas, parejas abiertas, BDSM, lesbianas, gays, trans, queers, poliamor, swingers, etc, etc. ¡Incluso heterosexuales! Cualquier conducta sexual es válida, siempre con el consenso de las personas participantes y llegando a acuerdos sobre sexo seguro (…) El que nos guste el sexo no significa que seamos monotemáticxs, o que sólo vivamos en torno a eso. Tenemos otras muchas facetas en la vida, tenemos familia, otros muchos intereses, profesiones de lo más variadas… Algunxs hemos ido pasando por varios de estos grupos y tampoco queremos identificarnos únicamente con uno de ellos, sino tomando de cada uno lo que nos apetece. Por eso al final a bastantes nos acaba apeteciendo más el llamarnos “golfxs”, en lugar de fetichistas, sadomaso, poliamorosxs, o lo que sea…”, se puede leer ya en su presentación.

Su lema es “Queremos liberarte para que inventes la sociedad en la que quieres vivir”. Una filosofía que aplican a través de eventos, fiestas, talleres y citas de distinto tipo.

Fiestas “para tener sexo si te apetece”

“Las fiestas las organizamos para conocer gente, para ver al grupo de amigxs, para encontrarse con personas de otros colectivos con los que rara vez coincidimos: poliamor, swinger, parejas abiertas, BDSM y perversiones varias (lo que llamamos BDSMK*), fetichistas, gays, lesbianas, bisexuales, heterosexuales, trans, travestis, crossdressers, genderfuckers, queers, … y también amigxs de toda la vida”, explican.

“Fiestas en las que se es libre para hacer (o no hacer) lo que apetece en cada momento”, “En las fiestas sucede… lo que nos apetece que suceda. Es tan posible tener sexo en la fiesta si te apetece, sin que te agobien haciendo corro alrededor, como quedarte en la barra tomando algo o charlando, sin que te insistan para que hagas algo”.

Solo hay una norma, advierten: “No agobiar. Si no te dan permiso claramente, no vayas tocando todo lo que te atraiga. Hay mucha gente “inflamable”, no te preocupes: si quieren algo contigo, lo sabrás. Y tampoco hay problema con mirar, pero no les interrumpas, no les agobies. Si se dan cuenta de que estás mirando es que estás demasiado cerca”.

Esas fiestas son una de las vías de financiación de ‘Golfxs con principios’, que se define como una “empresa social”.

Las fotos están prohibidas, hay que respetar un código de vestimenta. “Si alguien te acosa, agobia, molesta, presiona… avísanos en el momento a quienes llevamos identificación del evento y lo solucionaremos inmediatamente de manera discreta”, se puede leer en la información de uno de los eventos.

Taller de “cuerdas golfas” y visitas a “mazmorras”

En el taller ‘Cuerdas golfas’ se instruye sobre el “acercamiento erótico” a las cuerdas. “Se puede asistir sólo mirando, o atando”, dicen los organizadores. Y además, ponen a disposición “unas pocas para dejárselas a las primeras parejas”.

En su web, entre otros contenidos, se ofrece información sobre “las mejores mazmorras” (clubs sadomasoquistas), un curso sobre “consentimiento” para “ir más allá de la visión del ‘no es no'” y otro sobre las mejores técnicas de BDSM, o lo que es lo mismo, “sadismo”, “masoquismo”, “dominación” y “sumisión”. Entre otros.

También, distintos blogs. Uno, con el nombre ‘Perversiones’, explica por ejemplo qué es el ‘adolescentismo’ (“placer sexual al actuar o vestirse como un/a adolescente”)…

…la ‘aelurofilia’ (“el placer sexual por los gatos”) o la ‘dendrofilia’ (“la atracción sexual por los árboles y las plantas grandes”). Eso, entre un centenar de otras perversiones.