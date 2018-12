Cosidó dice que desconocía el uso de fondos reservados en Interior y se explicará en el Congreso

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado que en su anterior etapa como director de la Policía Nacional era “ajeno” a la gestión que se hacía desde el Ministerio del Interior de los fondos reservados y que desconoce las informaciones sobre el supuesto uso de este dinero para pagar por ser confidente al que fue chófer de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y que ha desvelado OKDIARIO.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros acordó desclasificar documentación relativa a la operación ‘Fondos reservados’, un operativo policial puesto en marcha presuntamente desde Interior para recuperar documentos de Bárcenas al parecer comprometedores para cargos del PP.

En un encuentro informativo en el Senado, Ignacio Cosidó ha asegurado que entre sus competencias al frente de la Policía no estaba la gestión de esos fondos y ha dicho que era “ajeno” al uso que se hizo de ellos.

Se explicará en el Congreso

El actual portavoz parlamentario ha dicho también que acudirá al Congreso si se le llama ante la comisión que investiga la financiación del PP para interrogarle por este o por otros asuntos. Estaba citado mañana martes, junto a quien fuera ministro entonces de Interior, Jorge Fernández Díaz, pero se aplazó su comparecencia porque siguen surgiendo nuevos datos sobre la citada operación.

Preguntado si hubiera preferido afrontar ya esta declaración y dar explicaciones, Ignacio Cosidó ha respondido que no se trata de tener “más ganas o menos ganas” sino de cumplir una obligación y que estaba “dispuesto” a hacerlo mañana. “Como cualquier otro ciudadano, estoy dispuesto a cumplir con las obligaciones”, ha reiterado, y ha subrayado que comparecerá cuando se le cite.

Se desconoce en qué fechas se celebrará esta comparecencia ya que el pasado 7 de diciembre la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP ha acordado aplazar las comparecencias del ex ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del ex director general de la Policía y actual portavoz del PP en el Senado por su presunta implicación en la operación.