Inda a los críticos con VOX: “Vosotros habéis callado cuando Monedero e Iglesias elogiaban a ETA”

Eduardo Inda ha querido dejar claro, tras conocerse el veto de VOX, a los informadores de laSexta, que “yo le he dicho a Santiago Abascal que se equivoca vetando a esta cadena, porque eso va contra el derecho de información, y es un error”. Si embargo, Inda le recuerda a los periodistas presentes en el plató de La Sexta Noche que “ellos le hacían jiji, jaja, cuando Iglesias y Monedero defendían a ETA”.

Entre otras acusaciones, los partidos señalan a la formación de Santiago Abascal como racista y que van en contra de la inmigración. “Recuerdo lo que dice el programa de Le Pen sobre la inmigración: ‘cese absoluto e inmediato de la entrada de inmigración en Francia'”, recuerda el director de OKDIARIO, que pasa a recordar lo que dice el programa de VOX: ‘Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen'”. En ese momento, Inda recuerda que el que está realizando “devoluciones en caliente” es el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que devuelve a los inmigrantes que cruzan la valla de Melilla directamente.

“Luego otra cuestión, yo no voy a votar a VOX, pero que no nos cuelguen etiquetas”, dice Inda dirigiéndose a Sardá. A continuación, Eduardo Inda afea a los tertulianos del ‘ala izquierda’ que en su momento no criticaran a Podemos, cuando la formación radical nacía, por apoyar a ETA.

“Podemos es un partido financiado por dos dictaduras, a todos os parece muy bien. El señor Iglesias dijo en una conferencia ‘dejémonos de mariconadas y salgamos a cazar fachas’, ninguna crítica por vuestra parte”, asegura Inda. “Podemos ha elogiado públicamente a ETA, a una banda terrorista que ha asesinado a más de 800 personas en este país. Juan Carlos Monedero dijo textualmente que ‘viendo la represión del Estado en Euskadi, algunos podríamos llegar a entender la violencia de ETA'”, recuerda Inda, que no se olvida de atizarle también a Iglesias sobre esta cuestión: “Y el señor Iglesias, claro que elogió a ETA. Dijo que los únicos que habían entendido en la Transición que la Constitución no servía para nada era ETA”.