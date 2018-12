El dueño del local destrozado en Cádiz: “Nada hubiera ocurrido sin el llamamiento de Podemos”

Israel Lampero es director de márketing de Spagnolo, la marca de la tienda que fue atacada este martes por los jóvenes violentos que salieron a las calles de Cádiz tras el llamamiento de Podemos a protestar “contra el fascismo”.

Spagnolo es una firma familiar dirigida por tres hermanos, con su padre al frente. Una empresa que se auto define como patriota pero que rechaza su adhesión a ningún partido político.

OKDIARIO ha hablado con Israel para conocer de primera mano lo que ocurrió en su tienda, donde el escaparate quedó perforado a pesar de estar blindado.

PREGUNTA. ¿Cómo se vivió el ataque a la tienda?

RESPUESTA. Las compañeras pasaron miedo. Escucharon un golpe fuerte y luego otra vez y son los boquetes que tiene el cristal del escaparate, como se aprecia en las fotos. Eso ha tenido que ser con algún tipo de mazo o martillo porque en esa calle no hay piedras así. Es imposible que de otra manera se pudiese hacer un boquete de esas dimensiones en un cristal blindado.

“Tuvieron que destrozar el escaparate blindado con un mazo o un martillo”

P. ¿Cómo os sentís después de esto?

R. Tristes e indignados. A nosotros nos parece perfecto que la gente se manifieste. Lo que no entendemos es que se manifiesten de esta forma. Habría que ponerse en el pellejo de la chica. No creo sean las formas y nosotros condenamos cualquier tipo de violencia. Respetamos cualquier decisión política de la gente porque nosotros nunca nos hemos pronunciado políticamente hablando. Si tenemos la bandera española en nuestro logotipo es porque amamos a nuestro país, no porque vayamos con ninguna ideología política.

“Las dependientas de la tienda pasaron miedo”

P. Spagnolo es una firma que se caracteriza por la inclusión de la bandera española en su logo pero, ¿Cómo os definís?

R. Nosotros somos patriotas y luchadores. Mis hermanos y yo somos la cuarta generación de esta familia que se ha dedicado al textil. Nuestra marca es fruto de mucho trabajo y esfuerzo y nadie nos ha regalado nada. Nosotros hacemos muchas labores sociales en nuestras tiendas y colaboramos con muchas entidades benéficas.

P. ¿Tiene responsabilidad Podemos en los altercados?

R. Bastante, obviamente. Si ellos no hubiesen hecho este llamamiento nada hubiera sucedido. Ellos no han incitado a la violencia, pero si no hubieran hecho el llamamiento, dudo mucho que esto hubiese sucedido. No sé si esto volverá a repetirse. Espero que aprendamos a respetar las decisiones de la democracia. Ojalá no vuelva a suceder.