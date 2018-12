El día que Rajoy volvió al Congreso por primera vez tras su dimisión

El día de la Constitución es lo más parecido a la fiesta mayor de un pueblo, en este caso, la de una nación, España. Y cuando ésta cumple cuarenta años, el motivo de celebración es aún mayor. Todos los invitados, desde los reyes hasta los padres de la Constitución, se han puesto las mejores galas para celebrar las cuatro décadas de nuestra Carta Magna.

Tras el acto institucional en el Hemiciclo, la celebración se ha dirigido al Salón de Pasos Perdidos, donde como cada año, la multitud de personas invitadas y periodistas buscando la última declaración de los políticos en los corrillos ha hecho pequeña la sala. Las primeras en llegar han sido las cervezas, que en manos de ministros y altos cargos, han facilitado el intercambio de información. Andalucía, presupuestos y el discurso de Felipe VI, lo más comentado.

La velada ha dejado imágenes sólo comprensibles en una jornada como la de hoy: la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, teniendo una distendida charla con la Fiscal General María, José Segarra, bajo la atenta mirada en otra conversación de la ministra Dolores Delgado; un intenso abrazo entre el rey emérito Juan Carlos l y Adolfo Suárez Illana o un Pablo Casado recordando junto a algunos invitados cuando él tenía diez años.

Juan Carlos I ha sido la estrella de la jornada, tanto dentro como fuera del Congreso. Si hacía falta un referéndum sobre su figura, después de conocerse las grabaciones con su amante Corinna, el calor de la ciudadanía que le han vitoreado en el exterior y la cantidad de fotos que le han pedido apoyado en un taburete dentro de pasos perdidos, le han permitido ver que aún es querido. La Casa Real también ha sido tema de conversación este jueves, pero por otro motivo: la vestimenta de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Un Rajoy relajado

Cinco meses después, el ex presidente Mariano Rajoy ha vuelto al Congreso de los Diputados. Lo ha hecho visiblemente más relajado, abrazado y saludado por todos sus ex compañeros de partido que dedicaban unos minutos al que fue su líder, hoy con el rostro de persona entrañable que ya ha dejado el poder. Como también lo han hecho algunos ex diputados o padres de la Constitución, que hacía tiempo no pisaban la carrera de San Jerónimo. Algunos, como Miquel Roca Junyent, recordaban algunas batallas de antaño.

La anécdota de la jornada la ha puesto a su llegada la ministra de Defensa, Margarita Robles, que con una completa afonía hoy ha agradecido no tener ningún discurso público, ya que tampoco podía atender a los medios de comunicación. Otros ministros, como el de Ciencia e Innovación Pedro Duque o el de Cultura José Guirao, han optado por no hablar. Al preguntarles por si se debía reformar la Constitución, ellos ministros han tirado de respuesta de manual de los ciudadanos en la calle: “Yo de esto no sé”.