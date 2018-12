El comunista Anguita: “Si es honrado y los otros son unos ladrones, ¡votad al de la extrema derecha!”

"¡Votad al honrado, al ladrón no lo votéis aunque tenga la hoz y el martillo!", afirmó Anguita en 2015 durante una asamblea de IU Esta asamblea de Julio Anguita se celebró semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2015

Julio Anguita, ex coordinador general de IU y ex secretario general del PCE, animó a sus seguidores a votar a la extrema derecha, bajo determinadas condiciones, durante una asamblea local de IU celebrada el 18 de mayo de 2015 en Coín (Málaga). “Y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son nos ladrones, ¡votad al de la extrema derecha!”, afirmó hace unos años el histórico líder comunista en un vídeo que ahora se ha hecho viral en las redes sociales.

“Lo único que os pido, que midáis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo. Y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son nos ladrones, ¡votad al de la extrema derecha!”, destacó Anguita unas semanas antes de las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015.

En esta misma asamblea el ex dirigente del Partido Comunista instó también a sus afiliados a no votar al ladrón “aunque tenga la hoz y el martillo”. “Pero eso me lo manda a mí mi mandamiento y mi inteligencia de hombre de izquierdas. ¡Votad al honrado, al ladrón no lo votéis aunque tenga la hoz y el martillo! Esta es la diferencia de un pueblo inteligente, esto es lo único que podéis hacer”, exclamó Anguita hace tres años en esta evento.

La actitud de Iglesias y Garzón

Estas palabras de Anguita contrastan con la actitud que mantienen el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el actual coordinador federal de IU, Alberto Garzón. A ambos dirigentes comunistas no les ha sentado bien la irrupción de VOX en las elecciones andaluzas del 2D, donde han logrado meter a 12 diputados en el Parlamento andaluz al hacerse con más de 395.000 votos.

Iglesias y Garzón fueron los primeros en movilizar a sus simpatizantes y afiliados para agitar las calles con la excusa de crear un “frente antifascista” contra VOX. Los dos han logrado que en Andalucía se produzcan manifestaciones en las que se ha gritado “¡sin piernas, sin brazos, los fachas a pedazos!”, además de quemar contenedores para cortar las calles. Todas estas movilizaciones responde a la “alerta antifascista” promovida por los dirigentes de Podemos e IU.

Julio Anguita fue alcalde de Córdoba entre 1979 y 1986 con el PCE, así como diputado en el Congreso (1989-2000) y en el Parlamento andaluz (1986-1989) con la misma formación comunista. Es uno de los grande referentes de las formaciones progresistas e izquierdistas.