Últimas noticias de hoy en España martes, 04 de diciembre de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del martes, 04 de diciembre de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad pasa hoy por la primera entrevista a Santiago Abascal, presidente de VOX, tras su éxito en las elecciones andaluzas y el posible relevo de la socialista Susana Díaz por el batacazo cosechado.

Primera entrevista a Abascal tras el 2-D: “Exigiremos el cierre de Canal Sur”

Primera entrevista con Santiago Abascal tras su gran irrupción en el panorama electoral español. Nacido hace 42 años en Bilbao, vive el momento dulce de su carrera política. Hace escasas horas ha dado la sorpresa en las elecciones andaluzas: 12 escaños y casi 400.000 votos.

La Ejecutiva Federal del PSOE planea relevar ya a Díaz por la preocupación de los alcaldes ante las municipales

Los días de Susana Díaz al frente del PSOE de Andalucía están contados. La ejecutiva federal socialista, que se reúne este martes en Ferraz a la llegada de Pedro Sánchez de Polonia, iniciará los trámites para relevar a la líder del PSOE andaluz de su responsabilidad.

La hecatombe en Andalucía da oxígeno a los antisanchistas: “Es buen resultado para pararlo”

La debacle en las elecciones de Andalucía tiene una doble lectura en el PSOE. Al desánimo generalizado se une también la percepción de que el desastre puede ser un estímulo para presionar desde dentro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un acicate para el sector crítico, ‘dormido’ desde que Sánchez se impusiera precisamente a Susana Díaz en la pugna por la secretaría general.

La caída del PSOE originará un ERE para decenas de miles de enchufados entre los 540.000 empleados de la Junta

La sensación en la tierra de Antonio Machado es que lo que pasó el pasado domingo debería haber pasado mucho antes, pero el sistema de “barrigas contentas” -robándole una expresión a José- que tenía montado el PSOE hacía que nadie se atreviese a votar algo que no fuera socialista. Todos se jugaban mucho, pero han ido perdiendo el miedo. Ahora, ese mantra de que votar a la derecha es malo en Andalucía ya no existe. Taxistas, trabajadoras del hogar, profesores: los andaluces se sienten orgullosos de haber votado VOX y lo explican sin prejuicios.

Echenique: “VOX son los perros de presa de la banca y los ricos, como C’s y el PP, pero con colmillos”

“VOX son perros de presa”. Así describía el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique a la formación liderada por Santiago Abascal. El resultado de las elecciones andaluzas ha supuesto un fuerte varapalo para los de Iglesias que han visto cómo sus diputados se desplomaban, a la vez que VOX conseguía una excelente representación por primera vez en la Junta de Andalucía.

Carmena no sabe cuántos coches han entrado en Madrid Central sin autorización

El Ayuntamiento de Madrid ha decretado la entrada en vigor del área Madrid Central, el cerrojazo del centro a los coches contaminantes de no residentes, pero no sabe cuántos coches han incumplido la nueva normativa municipal. Fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad, a preguntas de OKDIARIO sobre este asunto, que “la respuesta está siendo muy positiva por parte de la ciudadanía que está cumplimiendo de forma mayoritaria con Madrid Central”. Sin embargo, cientos de coches sin etiqueta ambiental de no residentes han entrado en Madrid Central sin permiso.