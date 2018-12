Sánchez anuncia que llevará los Presupuestos al Congreso en enero aunque no tenga apoyos

El Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 en el mes de enero y lo remitirá el Congreso, tal y como ha anunciado la noche de este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en una entrevista en Telecinco.

Pedro Sánchez ha confirmado que, a pesar de la debacle de los socialistas en las elecciones andaluzas, su Gobierno sigue determinado a continuar la hoja de ruta que se fijó tras la moción de censura.

Sánchez no ha confirmado si tiene comprometidos más apoyos al margen de Unidos Podemos. “Espero contar con esos apoyos, contamos ahora mismo con el de Unidos Podemos, esperamos contar con el del PNV y tendemos manos y puentes al resto de partidos”, ha señalado.

Admite que pueden no salir

El jefe del Ejecutivo no ha descartado la posibilidad de que su proyecto de Presupuestos sea rechazado, pero en ese caso, los partidos que no los hayan apoyado “tendrán que explicarlo porque son unos Presupuestos que van a reconstruir el Estado de Bienestar”. Sin embargo, Sánchez se apoyaría en la figura del real decreto para sobrevivir hasta el final de legislatura.

“Tendrán que explicar a sus ciudadanos por qué no quieren recuperar el subsidio al desempleo para mayores de 52 años, la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras de los dependientes o por qué no aumentar el presupuesto en ciencia, educación o dependencia”, ha incidido.

Preguntado si adelantará las elecciones generales en caso de no sacar adelante los Presupuestos, Sánchez ha admitido que en ese escenario “evidentemente el Gobierno de España tendrá que replantearse muchas cosas”. “Pero desde luego lo que haremos será aprobar a través de reales decretos leyes algunas cuestiones que estarán en esos Presupuestos y que consideramos que es importante aprobar en beneficio de la mayoría social de nuestro país”, ha señalado.

De aquí a final de año, Sánchez ha confirmado que el Gobierno aprobará el aumento del Salario Mínimo Interprofesional a los 900 euros y este mismo viernes el Consejo de Ministros aprobará un plan de empleo juvenil con movilización de recursos de hasta 2.000 millones de euros en los próximos tres años.

Elecciones de Andalucía

Sobre la debacle socialista en Andalucía, Sánchez ha dicho que hay “muchas razones” para que se haya producido. “Los ciudadanos siempre responden a una pregunta cuando hay elecciones. 400.000 electores se han quedado en casa y pido a mi partido que reflexione”. Y critica que el PP quiera pactar con VOX para desalojar al PSOE de la Junta: “Vi a Pablo Casado celebrar no sus resultados sino los de VOX”.

Afirma además que le preocupa la estabilidad de la comunidad autónoma: “Yo antes que el secretario general del PSOE soy el presidente del Gobierno y me preocupa la estabilidad y la gobernabilidad”, dice sobre los posibles pactos postelectorales.

Y da por hecho que será muy complicado que Susana Díaz, a la que ha mostrado su apoyo, pueda gobernar: “Las derechas suman, no sabemos muy bien para qué”. “Susana Díaz tiene mi apoyo para intentar, hasta las ultimas consecuencias, ser la presidenta de Andalucía”, ha afirmado en la entrevista

Sánchez también se ha preguntado “si PP y Ciudadanos pactarán con VOX derogar la ley de Violencia de Género”, ya que el líder de la formación, Santiago Abascal, se ha pronunciado en los últimos días a favor de derogar las leyes ideológicas, como esta o la de Memoria Histórica.

Sánchez culpa a la baja participación de los malos datos de su partido en la comunidad que ha gobernado durante 40 años: “El votante de derechas se ha ido a la ultraderecha porque no ha encontrado algo apetecible en el Partido Popular”, ha dicho. Precisamente al PP ha acusado de estar haciendo “oposición desleal” a su Gobierno y ha apelado a los ciudadanos a “unirse” y trabajar por un proyecto europeísta.

Aforamientos y 155

Sobre la reforma de los aforamientos, que se ha empezado a tramitar pero no tendrá efectos retroactivos, ha culpado al centroderecha de no haberla llevado a cabo antes: “Durante estos dos años de mayoría absoluta entre el PP y Ciudadanos no se hizo”, y afirma que con su reforma se va a “regenerar la vida democrática”.

El jefe del Ejecutivo ha dicho sobre la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos no se retrasará pese al recurso presentado por la familia del dictador ante el Tribunal Supremo, en el que se pide que se paralice.

“En 2019, a parte de la aprobación de los Presupuestos, se lanzará un mensaje muy importante de la sociedad con la democracia”, ha asegurado Sánchez, que ha rechazado retrasos en el proceso: “Hemos seguido todo el proceso administrativo”.

Pedro Sánchez también ha reivindicado la aplicación del artículo del 155 en Cataluña mientras estaba en la oposición y ha reivindicado la Constitución para “sacar adelante el día a día de nuestras familias”.