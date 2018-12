Ábalos en su realidad paralela: defiende que el PSOE “no ha pactado nada con independentistas”

El secretario de organización del PSOE ha asegurado que un pacto de las derechas es "una amenaza seria de la calidad democrática" Ábalos ha considerado que "es diferente" gobernar con "anticonstitucionalistas" por una moción de censura que a través de un pacto de gobierno

El secretario de organización del PSOE, José Luís Ábalos, ha asegurado este miércoles que a la Ejecutiva federal de los socialistas le “preocupa la situación de la gobernabilidad en Andalucía y la gestión de los resultados” y ha asegurado que un posible pacto de las derechas es “una amenaza seria de la calidad democrática”.

Pese a llevar varios meses negociando públicamente los Presupuestos con ERC y PDeCAT, y de que el mismo Ábalos alardeaba cuando presentaron la moción de censura de negociar el apoyo de estos partidos cuando ya estaban fuera del marco constitucional, ha defendido que el PSOE no ha “pactado nada con los independentistas”.

“No negociamos nada y no nos sentamos. Aquí se está abriendo un proceso para negociar y formar un gobierno, donde lógicamente, quienes participen tendrán que compartir algunos de los puntos de sus programas”, ha dicho, a preguntas de OKDIARIO.

A pesar de equiparar a VOX con los independentistas por, en su opinión, no ser “constitucionalistas”, Ábalos ha considerado que “es diferente” gobernar a través de una moción de censura con partidos “anticonstitucionalistas” que hacerlo viniendo “de un pacto de gobierno”.

“VOX no es constitucionalista”

De momento, públicamente, la Ejecutiva de Pedro Sánchez mantiene la confianza en Susana Díaz hasta que se forme gobierno, a la espera de que sea la actual Presidenta de la Junta quien lidere el nuevo Ejecutivo andaluz con el apoyo de los partidos constitucionalistas.

En este contexto, Ábalos ha considerado que VOX “no es constitucionalista, como tampoco lo son los independentistas” y ha recordado que “el marco constitucional no se trata solamente de artículos” y que “los valores constitucionales incluyen algo más como la igualdad entre hombres y mujeres o el respeto a las minorías que la ultraderecha ignora”.

Sobre la irrupción del partido presidido por Santiago Abascal en las instituciones, la dirección de Sánchez considera que “la diferencia hasta ahora de España con el resto de países europeos, era que la ultraderecha no conseguía representación en las instituciones” y se ha lamentado de que “ahora la diferencia es que a la derecha española no le importa pactar con la ultraderecha”.

Aún así, Ábalos ha asegurado que el PSOE “respeta a todos los electores”. En este sentido, el secretario de organización del PSOE ha apuntado que “acabar con la igualdad de género, hará que nos tengan en frente”.

A favor de las protestas contra VOX

Ábalos ha defendido las manifestaciones contra VOX “si se producen dentro los marcos de la ley” -algo que no ocurrió en las que este lunes se registraron en Sevilla, ya que no estaban autorizadas- y si no se ejerce o incite a la violencia. Los manifestantes amenazaron verbalmente a quienes lucían banderas españolas en sus balcones.

Pese a ello, el ministro de Fomento ha asegurado estar “de acuerdo” con las reivindicaciones en la calle contra el partido de Abascal y no se ha mostrado preocupado. Para Ábalos, la manifestación de este lunes “fue una reacción sobre algo de lo que la sociedad todavía no es muy consciente”.