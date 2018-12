Monedero pide dimisiones tras el “fracaso en toda regla” de Adelante Andalucía

Apunta a los jefes de campaña Pide reflexión de cara a las elecciones de 2019

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha pedido autocrítica a su partido y a la confluencia Adelante Andalucía tras las elecciones andaluzas en las que han perdido 300.000 mil votos respecto a los anteriores comicios, lo que califica como “un fracaso en toda regla” al que deberían responder también con dimisiones.

Monedero, que no ocupa ningún cargo orgánico en el partido pero forma parte del “consejo de sabios” o “gobierno en la sombra” de Iglesias llamado ‘Rumbo 2020’, considera en un artículo en su blog ‘Comiendo Tierra’ en el diario Público que la autocrítica no es suficiente después de haber perdido un tercio de los votantes que tenían.

“En política, los errores se conjuran dimitiendo y no parece sensato que lleven los partidos (¿hacia dónde?) quienes han hundido a sus partidos. A no ser que sus partidos no les interesen y sean solamente herramientas personales o de pequeñas familias con el mandato de resistir a toda costa”, afirma el profesor de Ciencia Política.

Y abunda en ello al afirmar que el “error de haber creado Adelante Andalucía para alejarse de Podemos sólo se entiende por intereses partidistas”.

“La insistencia de Teresa Rodríguez en alejarse de Podemos tiene en este mal resultado electoral su recompensa. O la izquierda se coloca dentro de un proyecto de país o no va a pasar la prueba ni en municipios ni en comunidades autónomas”, asegura.

No obstante, preguntado por Efe sobre si lo que reclamaba es la dimisión de Teresa Rodríguez, Monedero ha respondido que “no necesariamente” y ha apuntado también a los responsables de la campaña, la elaboración de las listas o de “de quien se haya distanciado de Podemos”.

En su opinión, la izquierda también es responsable del ascenso de Vox o de Cs y no exculpa a Podemos ni a Adelante Andalucía, de quienes espera autocrítica.

“Las debilidades a la hora de construir el partido han dejado a Podemos en Andalucía en manos de un sector incapaz de representar al conjunto”, señala Monedero en su artículo al hacer hincapié en que “todo lo no ha trabajado el partido territorialmente lo paga”.

En su opinión “llevar a todos los cargos a las instituciones desarma al partido y dificulta el contacto con la sociedad civil”, y se pregunta: “¿Qué fue de la astucia de Podemos para escuchar lo que pasa en la sociedad española? En Andalucía tenía las orejas llenas de cera”, responde.

Cree que la campaña de Adelante Andalucía no ha sido “astuta”: “No querer entender que la campaña era española ha sido repetir el mismo error que cometió Podemos en Cataluña al no entender que allí la campaña era netamente catalana”, añade.

Y tras ese análisis concluye: “Debiéramos ir sacando la conclusión de que lo que es ganador en las elecciones quizá sea la marca Podemos acompañada de la figura de Pablo Iglesias. Lo entiende Vox y por eso dirige contra Iglesias sus dardos de manera brutal”.