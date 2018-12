Últimas noticias de hoy en España, domingo 2 de diciembre

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del domingo 2 de diciembre de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

Los golpistas hacen huelga de hambre para que los médicos digan que no pueden ir al juicio del 1-O

La huelga de hambre que han iniciado el número dos de Junts per Catalunya y ex presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y el ex conseller de Presidencia Jordi Turull, encarcelados en Lledoners, persigue varios objetivos. Fuentes cercanas a los presos aseguran que con esta huelga quieren remover conciencias y agitar la calle, pero también demostrar que existen motivos más importantes que los intereses partidistas y que ellos ponen su vida en riesgo para conseguir la unidad.

Una edil podemita bate el récord de puerta giratoria: crea 3 convocatorias de funcionario para colocarse

La concejala podemita de Zaragoza en Común Arantza Gracia parece estar intentando fulminar el récord mundial de puertas giratorias. Si OKDIARIO informaba este mismo viernes de que concurre a una plaza creada ad hoc por su propio grupo político en el Ayuntamiento de Zaragoza con el fin de fabricarse un puesto del que no la puedan despedir, la realidad ha sido capaz de superar cualquier descripción. Y es que la concejala de Educación de Zaragoza no sólo se ha presentado a ese puesto de funcionario técnico medio sociocultural, es que también se ha presentado a otras dos plazas para técnico medio de gestión de la información y para técnico auxiliar de información. Todo con tal de garantizarse que se coloca aprovechando el paso de su formación por el Ayuntamiento de Zaragoza.

El socialista Page vota ‘no’ a prohibir el indulto a los golpistas y a defender el español en Cataluña

La dependencia de Emiliano García-Page de Podemos para mantenerse en el poder en Castilla-La Mancha y los acuerdos del PSOE con partidos golpistashan vuelto a poner en evidencia al presidente socialista. El PP ha exigido el apoyo expreso a “nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la fortaleza de nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho”. Y el presidente regional se ha negado a apoyar esta declaración.

Mas recurrirá al mismo Constitucional al que desobedeció si el Supremo rechaza su recurso por el 9N

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas; la ex vicepresidenta, Joana Ortega; y la ex consejera de Educación, Irene Rigau están dispuestos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra sus condenas por organizar la consulta del 9-N en 2014.

El penúltimo gatillazo de Iglesias: ni 200 personas protestan en La Almudena contra el traslado de Franco

Unidos Podemos, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CNT y otras organizaciones de extrema izquierda se han concentrado este sábado 1 de diciembre frente a la Catedral de la Almudena para protestar contra el traslado de los restos del dictador Francisco Franco a la basílica.