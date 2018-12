Monumental zasca de un periodista de OKDIARIO a Rufián por decirle que Inda es su “amo”

El diputado de ERC Gabriel Rufián se ha llevado un monumental ‘zasca’ en Twitter del periodista de OKDIARIO Borja Jiménez, que en un primer momento le recordó la ilegalidad del referéndum del 1-O, y en un segundo, que Eduardo Inda no es su amo, sino su jefe, haciendo alusión a la mala experiencia del independentista en el sector privado, y a sus mentiras en el sector público.

Todo comenzó cuando Gabriel Rufián tuiteó: “Espero que en lo del domingo en Andalucía nos dejen votar a los catalanes por alusiones”. A lo que el periodista de OKDIARIO le recordó que no es posible, toda vez que son unas “elecciones democráticas”, no como en su “pantomima del 1-O”, en la que Borja Jiménez y la también periodista del digital que dirige Inda, Raquel Tejero, votaron.

No, mira, en las elecciones democráticas eso no se puede hacer. Eso lo hicimos @raqueltejero_ y yo en vuestra pantomima del 1-O, pero porque era ilegal y no tenía ningún control. Y, aún siendo madrileños, votamos. Aquí no, hijo mío. Estas son de verdad. https://t.co/tC3zPrdTeh — Borja Jiménez (@borjajimenezd) November 30, 2018

Gabriel Rufián, como es habitual, retuiteó el comentario con el objetivo de lanzar al periodista de este periódico a sus hordas independentistas en Twitter, y lo acompañó de un “muy bien Borja. El amo está contento”. A lo que Jiménez respondió: “Gracias, Gabriel. Sé que lo de trabajar en el sector privado no se te da bien, ya que tuvieron que despedirte por absentismo laboral, pero no tengo un amo, se llama jefe. Suerte en el sector público, del que te pagamos todos, y del que prometiste irte hace ya casi dos años”.

Gracias, Gabriel. Sé que lo de trabajar en el sector privado no se te da bien, ya que tuvieron que despedirte por absentismo laboral, pero no tengo un amo, se llama jefe. Suerte en el sector público, del que te pagamos todos, y del que prometiste irte hace ya casi dos años. 💶💵 https://t.co/7dQWRZURTb — Borja Jiménez (@borjajimenezd) November 30, 2018

Y es que el diputado independentista fue despedido de su trabajo por absentismo laboral, tal y como contó OKDIARIO. Quien se ha aferrado a su escaño -pese a que aseguró que en 18 meses lo dejaría-, no tenía el mismo apego a su puesto de trabajo en la empresa Maipú Works, una compañía de recursos humanos en la que permaneció durante un año y de la que fue despedido por absentismo laboral, tal y como han reconocido desde la propia empresa a OKDIARIO.

“Fue despedido porque estuvo dos meses sin venir”

Pese a que trabajaba con ‘amigos’, toda vez que la compañía se creó a partir del cierre por suspensión de pagos de su anterior empleo, a sus jefes no les tembló el pulso a la hora de despedir a Gabriel Rufián. Y, visto lo visto, la baja no sentó muy bien al diputado de Esquerra. “Desde que dejó de trabajar aquí, no le he vuelto a ver”, señalaron en la empresa de la que fue despedido.

El diputado del Partido Popular Rafael Hernando aplaudió la respuesta del periodista de OKDIARIO en Twitter: