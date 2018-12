Ábalos acusa a”la derecha” de no tener “proyecto de país” y querer “tensionar”

El ministro de Fomento y Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado hoy que el Ejecutivo se enfrenta a “una derecha sin ningún proyecto de país” que solo piensa “por donde puede tensionar”, algo que es “lo contrario que debería hacer alguien que ama a su pueblo”.

En el acto de proclamación de la candidatura del socialista Álex Pastor a la alcaldía de Badalona (Barcelona), al que ha asistido junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, Ábalos ha asegurado que los socialistas han “conseguido devolver la política a este país”.

Ello ha sucedido “después de varios años de administración de fincas”, ha dicho en referencia al gobierno del PP liderado por el expresidente Mariano Rajoy, a quien ha calificado como “un administrador sin ninguna iniciativa política”.

“Gobernar nos da muchas posibilidades, eso es lo que les molesta, que estemos gobernando y sacando adelante todos los decretos leyes, cosa que no ocurría con el PP”, ha añadido el ministro.

“Hagamos política de verdad: aquí no hay ni nueva ni vieja política, hace falta política de la buena”, ha afirmado, tras criticar que “los mismos que hacen que las cosas no funcionen en España son los que hacen que las cosas no funcionen en Cataluña”.

Ábalos también ha censurado el papel jugado por Ciudadanos, “un partido de cartón piedra en el que no hay nada detrás”, ha dicho. “La empresa de Rivera”, ha agregado.

Ha señalado, así, que los socialistas advirtieron de que “no serviría de nada” que Ciudadanos fuera la fuerza política más votada en Cataluña y, refiriéndose al papel de la líder de la formación naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, en las elecciones andaluzas, se ha preguntado si es que es “catalana de día y andaluza de noche”.