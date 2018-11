Últimas noticias de hoy en España viernes, 30 de noviembre

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional de este viernes, 30 de noviembre de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

La actualidad hoy pasa por el intento del ministro Josep Borrell de salvarse de la investigación de la CNMV ocultándole que las acciones vendidas eran de su ex mujer y por la aprobación de la reforma para eliminar los aforamientos.

Borrell intentó salvarse ocultando a la CNMV que las acciones vendidas tras el chivatazo eran de su ex

Josep Borrell no dio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el nombre de la persona titular de las acciones que él mandó vender tras el chivatazo de información privilegiada. No lo dio, pese a que la cercanía era relevante: era su ex mujer. Y lo hizo para intentar salvarse de la investigación abierta por la CNMV.

Sánchez ordena prepararse para un adelanto electoral el superdomingo de mayo o incluso antes

La versión oficial ha asegurado desde hace meses que no se adelantarán las elecciones generales y se agotará la legislatura. Pero lo cierto es que el gabinete de Pedro Sánchez se prepara ya para un muy probable adelanto electoral. Entre las fechas con más probabilidades se encuentra, como publicó OKDIARIO hace ya más de un mes, la del que empieza a denominarse ya en círculos políticos como el superdomingo: el 26 de mayo.

El Gobierno aprobará la reforma para eliminar los aforamientos con Sánchez y tres ministros de viaje

Dos meses y medio después de anunciar a bombo y platillo una reforma constitucional para eliminar los aforamientos de más de 16.000 cargos públicos, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes el anteproyecto de reforma de los artículos 71 y 102 de la Carta Magna, para empezar el trámite que ponga punto y final a este privilegio judicial de los cargos electos.

Sánchez tiene un plan B: busca sitio en Europa donde colocarse si pierde La Moncloa

Pedro Sánchez tiene un plan B para asegurarse el futuro en el caso de que que tenga que abandonar La Moncloa tras las elecciones anticipadas que, según algunas fuentes, podría anunciarse antes de lo esperado -incluido antes de acabar este 2018-, todo en función de lo que pase el próximo domingo en Andalucía.

Podemos ya es ‘casta’: exculpa a los partidos del saqueo de las cajas para salvar a Moral Santín

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha evitado condenar en el Congreso de los Diputados la responsabilidad de los partidos políticos en el saqueo de las cajas de ahorros desde su participación en los consejos de administración. Y es que Izquierda Unida, aliada de Podemos en dicho grupo parlamentario, tuvo representantes en tales consejos como, por ejemplo, José Antonio Moral Santín, condenado a cuatro años de prisión como ex directivo de Cajamadrid por el uso de las tarjetas black.

Pillan a un concejal del PSOE en Jerez llevando a sus hijos al cole con coche y chófer municipal

Jose Antonio Díaz, concejal socialista del Ayuntamiento de Jerez, ha sido cazado haciendo uso de un trabajador y de un vehículo de renting municipal para llevar a sus hijos al colegio. Tras haberlo negado el pasado 25 de noviembre, Díaz se ha visto obligado a reconocer los hechos.